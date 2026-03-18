Mormones entregan 16 acondicionadores de aire para las Unidades de Salud Familiar de Misiones

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en esta ocasión, realizó la entrega de 16 acondicionadores de aire para las Unidades de Salud Familiar (USF), del departamento de Misiones. Con esta donación totalizan 36 equipos para estas dependencias de la salud. La entrega se enmarca en el programa de ayuda humanitaria y de compromiso con el bienestar de la comunidad, con el objetivo de fortalecer las atenciones primarias y facilitar el acceso a servicios médicos de la ciudadanía en general.

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“Durante su ministerio terrenal, Jesucristo nos enseñó a amar a Dios y al prójimo, en ese sentido como iglesia procuramos seguir ese ejemplo de generosidad y compromiso. Estas donaciones provienen de miembros de una Iglesia Mundial con más de 17 millones de personas y en Paraguay contamos con más de 100.000 miembros”, señaló, en su momento, Domingo Gamarra, presidente del distrito de Pilar, Ñeembucú de dicha iglesia.

Esta comunidad religiosa en diciembre del año pasado ya estuvo realizando la donación de varios equipamientos esenciales para las USF de Misiones; como heladeras, balones de oxígeno, básculas pediátricas, entre otros insumos.