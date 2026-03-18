Presentan programa de actividades para la Semana Santa en la Catedral de Concepción

El cura párroco de Concepción, Carlos Olguín, presentó la serie de actividades que se pretende desarrollar durante la Semana Santa en la Catedral. Entre las novedades para este año, mencionó la presencia del obispo de la diócesis de San Pedro Apóstol, Pierre Laurent Jubinville, quien celebrará la misa crismal a las 19:00.

Concepción no cuenta con obispo desde inicios del año 2025, cuando monseñor Miguel Ángel Cabello Almada fue designado obispo de la Diócesis de Villarrica del Espíritu Santo. Desde entonces, el administrador diocesano es el sacerdote Julián Cristaldo.

Se inicia con la bendición de palmas

La celebración del Domingo de Ramos se iniciará a las 07:00 con la concentración de todos los fieles en la plaza de la Libertad. A las 07:15 se realizará la bendición de las palmas y luego la procesión hasta la parroquia Catedral, donde se celebrará la misa a las 07:30.

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La bendición de las palmas, por la noche, será a las 19:00 en la explanada de la catedral y luego la misa a las 19:15.

El lunes 30, a las 19:00, se celebrará la misa y, a las 20:00, se tendrá la celebración comunitaria del acto penitencial. En tanto que el martes 31 de marzo, a las 17:00, se hará la celebración de la unción de los enfermos, y la misa será a las 19:00.

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Para el miércoles 1 de abril se tendrá la presencia del obispo Jubinville para la misa crismal, donde los sacerdotes de la diócesis renovarán la promesa sacerdotal y se hará la bendición del óleo.

En tanto que el jueves 2, de 09:00 a 11:00, se llevará adelante la actividad denominada Pascua Infantil. A las 19:00, la celebración de la Última Cena, la institución del sacramento de la Eucaristía y el orden sagrado.

La Adoración al Santísimo se iniciará a las 20:00 y culminará al mediodía del viernes 3; cada hora se cambiará de grupo para la adoración.

Ese mismo día, viernes 3, de 10:00 a 12:00, continúa la Pascua Infantil. Al mediodía se recreará la crucifixión de Jesús en la plaza de la Libertad, ubicada frente a la catedral.

A las 15:00, la Celebración de las Siete Palabras, la Pasión del Señor y Tupãitû, también en la plaza.

La actividad denominada Camino de las luces, que se tenía prevista para el Viernes Santo, finalmente no se realizará.

El sábado 4, la Pascua Infantil será de 09:00 a 11:00 y la Vigilia Pascual empezará a las 20:00. El Domingo de Pascua, las misas serán a las 07:00 y 19:00.