Video: apartan a docente por maltrato verbal a un estudiante de tercer grado en Obligado, Itapúa

Una institución educativa en la compañía rural Poromoco, en Obligado, km 28 del departamento de Itapúa, fue intervenida tras una denuncia por violencia. Según un video que se subió a redes sociales, la encargada de despacho y docente habría agredido verbalmente a un estudiante frente a su curso.

La víctima sería un niño de tercer grado. La supervisora pedagógica del área, Nelly Sánchez, activó el protocolo de intervención tras tomar conocimiento del hecho.

Según el descargo de la docente, el episodio ocurrió el pasado lunes. Además, justificó su reacción manifestando que tendría problemas de presión arterial.

La asesora jurídica de la Dirección Departamental en Itapúa del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Liz Barboza, explicó que en estos casos se abre un sumario al docente y se lo separa del aula para evitar otros episodios de violencia.

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Reorganizan la institución

Mientras continúan con el sumario, la docente denunciada fue asignada a la supervisión educativa con tareas administrativas.

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Entretanto, se designó a otra docente para el curso, y el despacho de la dirección quedará a cargo de la supervisora de la zona.

Los padres de la comunidad educativa fueron informados de la intervención realizada, según detalló Barboza.