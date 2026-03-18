Encarnación: ¿Qué debo saber si viajo con mascotas hacia Argentina?

Para viajar con perros o gatos desde Paraguay hacia Argentina es fundamental cumplir estrictamente con los requisitos sanitarios del Mercosur.

El animal debe contar con una vacuna antirrábica vigente, aplicada al menos 21 días antes del viaje si es la primera dosis, y haber sido desparasitado interna y externamente dentro de los 15 días previos al cruce de frontera.

Asimismo, un veterinario privado debe emitir un certificado de salud dentro de los 10 días anteriores al viaje, confirmando que la mascota no presenta signos de enfermedades infectocontagiosas.

Solo se consideran mascotas o animales de compañía a los caninos y felinos domésticos. Además, se considerará de compañía cuando el número de animales no sea superior a 5 (cinco). A partir de 6 (seis) será considerado como una partida comercial y se aplicarán las normas de importación de animales vivos.

Lea más: Aduana en Posadas: apartan a jefa por incautar y quedarse con perrito de paraguayos

¿Qué es el CVI?

El documento principal e indispensable para el traslado es el Certificado Veterinario Internacional (CVI), el cual se gestiona ante el SENACSA de Paraguay de forma presencial o digital, con un costo aproximado de entre G. 50.000 y G. 100.000.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una vez emitido, este certificado tiene una validez de 60 días para ingresar a Argentina.

La oficina regional en Encarnación se encuentra sobre la calle 14 de mayo casi avenida Irrazabal. En la misma se puede acceder a información y tramitar los formularios requeridos.

Lea más: Encarnación: concejal denuncia intención de privatización de terrenos municipales recuperados en la costanera

Controles en Aduanas

Los Requisitos de Ingreso de Animales de Compañía y todas las garantías sanitarias están establecidas por la Resolución de Mercosur N° 20/2024 “Requisitos Zoosanitarios de los Estados partes para el Ingreso de Caninos y Felinos Domésticos”.

Con la llegada de los animales de compañía al punto de ingreso del país, se deberá presentar al inspector veterinario o funcionario a cargo el Certificado Veterinario Internacional (CVI) para el control documental y el control sanitario del animal.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos puede derivar en medidas severas por parte de las autoridades argentinas del SENASA. Estas incluyen la denegación de entrada del animal y su retorno obligatorio al punto de origen, el aislamiento en cuarentena o, en casos graves de riesgo sanitario o falta total de documentación, el decomiso e incautación de la mascota.

En todos estos escenarios, cualquier gasto derivado de traslados, multas o guardería correrá exclusivamente por cuenta del propietario.