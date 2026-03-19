Actuaria acusada de extraviar expediente de RGD afronta juicio desde hoy

Los incidentes planteados por la defensa de la actuaria Juliana Romero Maciel, acusada de supuesto sabotaje informático para favorecer al usurero Ramón González Daher, como nulidad de la acusación y nulidad de una pericia fiscal, fueron rechazados por el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Yolanda Portillo, María Fernanda García de Zúñiga (presidenta) y Héctor Capurro, que tras la reposición planteada se ratificó en su postura.

El juicio oral continuará este viernes 20 de marzo, a las 8:30, con la lectura del auto de apertura a juicio y, posteriormente, la presentación de los alegatos iniciales de la fiscala Ruth Benítez y la defensa de la funcionaria.

Lea más: Actuaria que supuestamente realizó sabotaje informático y extravió expediente de RGD va a juicio

La acusación en contra de Juliana Romero Maciel, es por la presunta comisión de los hechos punibles de acceso indebido a sistemas informáticos, simulación de un hecho punible, frustración de la persecución y ejecución penal y también, realización del hecho por funcionarios, en calidad de autora.

Según la acusación la actuaria del Tribunal de Sentencias N° 21, a cargo del juez Darío Báez, habría realizado la modificación del expediente electrónico, el 16 de agosto de 2023, pero de ello recién se tuvo conocimiento el 30 de agosto de 2023, cuando Romero denunció el hecho a la Fiscalía. Sin embargo, sus inconsistencias terminaron por ubicarla como sospechosa del acto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Actuaria realizó modificaciones desde su usuario, según MP

De acuerdo con los datos que se exponen en la acusación del Ministerio Público (MP), el 16 de agosto de 2023 Juliana Romero registró en el servidor del Poder Judicial, el inicio de sesión en la red con el usuario “Ju_Romero”, a las 8:19 y cerró su sesión a las 14:08. Estos datos coinciden el registro de su entrada y salida al Palacio de Justicia de Asunción.

Lea más: Hicieron “desaparecer” expediente de Ramón González Daher en Juzgado

Los cambios que no tuvieron autorización alguna se hicieron empleando el usuario informático “User_FuncPj_3663″, que estaba vinculado a la actuaria Romero. Se presume, que la misma habría aprovechado las atribuciones concedidas a su perfil por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La finalidad aparente de los cambios fue evitar que se lleve a cabo el juicio a la causa contra Ramón González Daher, que entonces estaba en etapa conclusiva. Era por el caso del robo de 471 cheques de la bóveda del juzgado del juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, en el año 2021. De hecho, en noviembre de 2024, González Daher fue condenado a 6 años de cárcel por reducción.

En la citada causa, también había sido acusada la abogada Emma González Ramos, quien durante mucho tiempo ejerció la representación legal de González Daher. Pero, a poco de iniciarse el juicio firmó un acuerdo conciliatorio con las víctimas y el Tribunal de Sentencia hizo lugar a la extinción de la acción penal y su sobreseimiento definitivo. La profesional del derecho, sin embargo, enfrenta otro proceso por haber impulsado 155 denuncias falsas por estafa en favor de RGD y en contra de sus víctimas.

Lea más: Juez “perdió la confianza” en sus funcionarios tras robo de cheques de RGD

Funcionaria pidió hacerse cargo de la causa y obvió registros

La fiscala Ruth Benítez detalló que en el Tribunal de Sentencia N° 21 contaba con dos funcionarias: Ela Adriana Sánchez y Juliana Romero Maciel, quienes se intercalaban turnos para la recepción de causas. En ese sentido, el expediente de Ramón González Daher debió ser recibido por Sánchez, pero Romero le pidió hacerse cargo.

Es así que, el 8 de agosto de 2023, Romero Maciel asentó en el cuaderno de “Recepción de Expedientes”, detallando que constaba de cuatro tomos con su cantidad de fojas asignadas.

En el cuaderno, siempre según la Fiscalía, se observó que el expediente de RGD tenía en el Tomo II las fojas 201 al 370 y en el Tomo III las fojas 401 al 600, lo que denotaba un faltante de 30 fojas en el Tomo II. Este detalle no fue observado ni asentado por la funcionaria judicial, que tampoco realizó la primera providencia de “Téngase por recibido el expediente judicial”. Todo esto resalta la fiscala acusadora, pese a contar con una vasta experiencia en el cargo de actuaria judicial, que ocupa desde el 2012.

Lea más: Cámara confirma condena de Ramón González Daher a 6 años de cárcel por robo de cheques

Por otra parte, se resalta que en el sistema judicial el usuario de Romero tenía dos facultades: la primera le permitía modificar los datos del caso, incluyendo los de información general, objeto de la causa, movimientos, y otros; en tanto que mediante la segunda podía modificar datos de las partes y el número de expediente, siendo estas acciones las que llevó a cabo.