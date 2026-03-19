Denunciarán ante la fiscalía a docente que violentó verbalmente a estudiante de tercer grado en Obligado, Itapúa

Los padres de un niño que cursa el tercer grado de una escuela rural, ubicada en un asentamiento del distrito de Obligado, denunciarán a una docente de la institución, luego de que se viralice un video donde se escucha cómo agrede verbalmente al niño. La supervisora del área educativa, Nelly Sánchez, acompañará a los afectados hasta la sede del Ministerio Público, en la Unidad Penal de Colonias Unidas.

Solicitarán a la fiscalía iniciar una investigación ante un presunto hecho punible contra niños, niñas y adolescentes. La asesora jurídica de la Dirección Departamental de Educación en Itapúa (DDEI) del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Liz Barboza, explicó que este tipo de conducta constituye un tipo penal que debe ser informado a las autoridades competentes.

Luego de activar el protocolo tras la puesta en conocimiento del hecho, que sucedió el lunes, para el miércoles la institución educativa fue intervenida. Apartaron del cargo a la docente que, además de su rol en aula, era encargada de despacho de la institución.

La DDEI designó a otra docente en aula y la supervisora de la zona asumirá la responsabilidad de la dirección, según explicó Barboza. En cuanto al niño afectado, manifestó que fue identificado y dieron intervención a la Codeni local para que pueda ser contenido.

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Docente apartada

La abogada refirió que el protocolo de intervención del MEC estipula que docentes involucrados en casos de violencia hacia niños, niñas o adolescentes deben ser apartados del aula. La misma fue reasignada a la supervisión pedagógica para cumplir funciones de oficina, afirmó.

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En el descargo de la profesora, habría manifestado que sufrió un episodio de salud, vinculado a sus problemas con la presión arterial, motivo por el cual reaccionó de esa manera. No obstante, habría reconocido el hecho y solicitó disculpas a los familiares.

Barboza indicó que, independientemente de los motivos, el hecho amerita una investigación, por lo que los antecedentes serán remitidos al agente fiscal que quede a cargo del caso.