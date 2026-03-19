Obispado de San Lorenzo suprime asociación religiosa tras apartarse de la Iglesia Católica

El Obispado de San Lorenzo comunicó oficialmente la supresión de la Asociación Privada de Fieles “Guardianes de la Sagrada Familia”, tras constatar que sus dirigentes decidieron apartarse de la comunión con la Iglesia Católica Apostólica Romana. La medida fue dada a conocer mediante un documento firmado por el obispo diocesano, en el que se detalla que la decisión responde a una determinación “consciente y definitiva” por parte de la agrupación. El documento está firmado por el obispo del lugar monseñor Joaquín Robledo.

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Según el comunicado, pese a los recordatorios sobre la importancia de mantener la comunión eclesial y la obediencia a las autoridades pastorales, los líderes de la comunidad optaron por continuar un camino independiente, ajeno al Magisterio y a la disciplina de la Iglesia. En ese sentido, la diócesis resolvió dejar sin efecto el reconocimiento de la asociación dentro de su estructura.

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Asimismo, se aclaró que los miembros de la agrupación ya no actúan bajo la guía espiritual ni el reconocimiento de la diócesis, por lo que sus actividades y enseñanzas no deben ser consideradas como actos propios de la Iglesia Católica. No obstante, las autoridades eclesiásticas exhortaron a los fieles que formaban parte del grupo a mantener la comunión con el Papa, el obispo y sus respectivas parroquias.

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Por su parte, la comunidad “Guardianes de la Sagrada Familia” difundió un pronunciamiento en el que reconoce su salida de la estructura institucional de la Iglesia Católica, señalando que se trata de un proceso fruto de discernimiento, oración y estudio bíblico. En ese contexto, indicaron que continuarán su misión desde una comprensión teológica reformada, centrada en la Sagrada Escritura y en la proclamación de Jesucristo como Señor y Salvador.

Los integrantes del grupo sostienen que mantienen la fe cristiana en su sentido universal y que seguirán promoviendo la vida comunitaria, la oración y el servicio a las familias. Además, invitaron a sus seguidores a mantener la serenidad y la unidad, en medio de la situación generada tras el anuncio oficial del obispado.

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Finalmente, desde la diócesis se elevó una oración por la conversión y el retorno de quienes optaron por este camino de separación, manifestando el deseo de que puedan reintegrarse plenamente a la vida de la Iglesia.

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La agrupación tiene su sede central ubicada en el barrio Los Nogales sobre la calle Guerra del 70 y Campo Jordán. Allí tienen montada una capilla, donde se reúnen con los fieles. Además, cuentan con una clínica privada en donde atienden de manera privada a las personas.