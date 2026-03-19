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19 de marzo de 2026 - 10:54

Precio del tomate se vuelve a disparar y comerciantes se quejan de la escasez

Ayer en el Mercado de Abasto de Asunción se comercializaba la caja de tomate nacional entre G. 90.000 y G. 100.000.
Tomate en caja en el Mercado de Abasto. ARCHIVO.ABC Color

El precio del tomate en el Mercado de Abasto experimenta una nueva suba en medio de un contexto de escasez, según la denuncia de los comerciantes. Lamentan que el Gobierno no diseñe un plan para el abastecimiento regular del mercado, ya que los más perjudicados terminan siendo los consumidores que no encuentran el producto y si lo hacen pagan precios muy elevados.

Por ABC Color

La queja de los comerciantes del Mercado de Abasto es una constante de los últimos meses y aunque el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) habla de una producción local suficiente para el abastecimiento de la demanda, la realidad es distinta de acuerdo a lo que se puede constatar en los puestos de venta.

Este jueves, la caja de 20 kilogramos se podía comprar a G. 250.000 en el Bloque A del Abasto y en algunos locales el precio trepaba incluso a G. 280.000.

Guido González, productor y comerciante, comentó que no encuentran suficiente producto para ofertar y se enfrentan al reclamo de los compradores que exigen explicaciones. Señaló que la producción local no abastece, por lo que la única salida frente al problema es la liberación de la importación.

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“No hay para comprar, no hay para juntar (…) En las fincas dan 100 o 200 kilos y eso no abastece”, explicó. En ese sentido, señaló que el Plan de Verano tan publicitado por el Ministerio de Agricultura no alcanzó su objetivo

Guido González, productor y comerciante de tomate del Mercado de Abasto
Guido González, productor y comerciante de tomate

Pidió que el Gobierno diseñe un plan para garantizar el abastecimiento a través de un trabajo coordinado a nivel Mercosur para importar en tiempo de escasez y exportar a Argentina en época de superproducción.

A finales de febrero, el MAG anunció el ingreso temporal del producto, luego de que los precios de venta ofertados en el ámbito mayorista evidenciaran un elevado precio del tomate. La disposición solo duró una semana y el ministro Carlos Giménez dispuso el cierre de la autorización por significar un perjuicio para los productores.

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