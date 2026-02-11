Altos precios del tomate: comerciantes se suman a pedido de liberar importación

De acuerdo al comunicado difundido por la Cámara de Comerciantes Mayoristas y Minoristas del Paraguay (Comampar), el aumento en el precio del tomate genera preocupación debido al impacto en la economía de las familias paraguayas.

En ese sentido, aclaran que los comerciantes y supermercados no establecen los precios de la fruta de manera discrecional, sino que ello depende de los valores determinados por la disponibilidad del producto en el mercado.

Según lo señalado, en la actualidad tropiezan con una limitada oferta, lo que genera presiones sobre los precios, dificultando el abastecimiento regular. Es por ello que piden evaluar mecanismos con el fin de incrementar la oferta y plantean como una opción la habilitación de la importación cuando la producción local resulte insuficiente.

Este posicionamiento coincide con la denuncia de los importadores que aseguran que el Ministerio de Agricultura y Ganadería miente al afirmar que la producción local puede abastecer la demanda sin inconvenientes.

Esta semana, comerciantes del Mercado de Abasto llegaron hasta la sede del MAG, donde se manifestaron y denunciaron que en la actualidad la demanda de tomate es cubierta en un 90 por ciento por productos de contrabando.