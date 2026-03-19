Preocupan obras del MEC abandonadas en diferentes distritos de Paraguarí

El proyecto edilicio, que lleva siete meses paralizado en instituciones públicas, fue adjudicado por G. 12.404.902.613, generando preocupación en las comunidades educativas.

El Ministerio de Educación, a través del Proyecto de Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento de Colegios Técnicos de Educación Media del Sector Oficial a nivel país (ProMIE), tenía previsto invertir en obras en el departamento de Paraguarí y Guairá. Este proyecto fue adjudicado a la empresa DIBEC Construcciones, representada por el ingeniero Diego Rafael Beconi Ochipinti.

Los colegios afectados en el departamento de Paraguarí son: Colegio Nacional Agustina Miranda González (La Colmena), Colegio Nacional Carmelo Barrios Armoa (Carapeguá), Colegio Nacional de E.M.D. Gral. César Barrientos (Ybycuí) y Colegio Nacional Florencio Molinas (Acahay).

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Asimismo, otras seis instituciones educativas del departamento de Guairá también forman parte de este proyecto y se encuentran con obras suspendidas. Estas son: Colegio Técnico y Centro de Entrenamiento Vocacional de Villarrica, Colegio Nacional Dr. Telémaco Silvera, Centro Educativo Integral Don Ildefonso Ríos Barrios, Colegio Nacional Defensores del Chaco, Colegio Nacional Carlos Antonio López y Colegio Nacional Dr. Ramón D. Pelmas.

Preocupa abandono de obra<b> </b>

Sobre esta situación, un padre de familia del distrito de La Colmena, Arsenio Mendoza, manifestó su preocupación por la actuación del MEC. Señaló que mediante la Resolución N° 28, firmada el 31 de enero de 2025, se había adjudicado la obra a la empresa DIBEC. Indicó además que esta y otras empresas adjudicadas en distintos puntos del país solicitaron una adenda para el inicio de las obras debido a que el MEC no había presentado todos los planos.

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Posteriormente, el MEC completó la documentación y el inicio de las obras se concretó el 8 de mayo de 2025, con un plazo de ejecución de 210 días, es decir, hasta diciembre del mismo año.

Sin embargo, Mendoza indicó que sorprendió a los directores de las instituciones que, tras tres meses de iniciados los trabajos, en agosto pasado recibieron una comunicación en la que se informaba la suspensión indefinida del proyecto. Las obras, financiadas con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI), quedaron paralizadas sin ninguna respuesta institucional.

Lo que preocupa a los padres

Uno de los aspectos más preocupantes es que las obras quedaron con cimientos expuestos y varillas de hierro sobresalientes, lo que representa un riesgo constante para alumnos, docentes y cualquier persona que circule por el lugar.

Además, las estructuras fueron cubiertas de manera improvisada con chapas de zinc, evidenciando el estado de abandono y la falta de terminación.

Ante esta situación, las comunidades educativas exigen al MEC una explicación urgente, qué pasó de los recursos y si tienen previsto un cronograma concreto para la reactivación de las obras, considerando el impacto negativo en la educación de cientos de estudiantes que esperan estudiar en un ambiente seguro y digno.

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MEC sin respuesta

El padre de familia agregó que el director de Infraestructura del MEC, Marcelo León Nogués, había señalado a medios de prensa que la suspensión se debía a supuestas modificaciones en las edificaciones, las cuales debían ajustarse mediante adendas. Según lo expresado, una vez realizados los ajustes contractuales, las obras continuarían en el transcurso del mes de septiembre. Sin embargo, hasta la fecha no se han registrado avances.

A fin de conocer la versión del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), este medio intentó contactar con la Dirección de Infraestructura, responsable de los proyectos y del mantenimiento escolar; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.