Carapeguá: inician clases en un pabellón en peligro de derrumbe en comunidad de Aguai’y

Los padres de familia solicitan la urgente intervención del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para garantizar la seguridad de los niños y docentes. La situación se arrastra desde el año pasado y, hasta el momento, no se ha concretado una solución.

El director de la institución, profesor Eduardo Vera, manifestó que el inicio del año lectivo se da con sentimientos encontrados: alegría por el regreso de los alumnos, pero también una profunda preocupación por el problema estructural del pabellón que se encuentra en peligro de derrumbe.

Indicó que ya se activaron los protocolos correspondientes, comunicando la situación a la supervisión educativa, a la Municipalidad y posteriormente a la Dirección Departamental. Los informes ya están en poder de la Dirección de Infraestructura del MEC.

Desde dicha dependencia enviaron arquitectos para inspeccionar las instalaciones en varias ocasiones. La última visita se realizó a fines de diciembre, ocasión en que se anunció que las reparaciones comenzarían a finales de enero o inicios de febrero; sin embargo, hasta ahora no existe confirmación de intervención.

A simple vista se observa que una viga está cediendo y que las pilastras de la galería presentan fisuras e inclinación, lo que genera incertidumbre sobre el alcance de un eventual derrumbe. En el pabellón existen siete aulas en total, de las cuales dos son las más afectadas, aunque la deformación estructural se va extendiendo progresivamente.

El director explicó que el sector afectado está perimetrado por seguridad y los alumnos son instruidos para no acercarse. Sin embargo, el riesgo continúa, considerando que se trata de niños y que no siempre es posible impedir el tránsito por la zona. Agregó que, ante pronósticos de fuertes vientos, los padres suelen retirar a sus hijos por precaución.

<b>Peligro de colapso genera preocupación</b>

Por su parte, el padre de familia Gustavo Zanabria expresó que todos los padres se encuentran en zozobra por el peligro de colapso del único pabellón con que cuenta la institución.

Señaló que la situación persiste desde el año pasado sin recibir ayuda concreta y que los niños están expuestos diariamente a un riesgo evidente.

Indicó además que aunque el área está señalizada y los niños fueron instruidos para no ingresar, muchas veces resulta difícil controlarlos, lo que incrementa la preocupación de las familias. Advirtió que, si la estructura llegara a colapsar, el perjuicio sería mayor y se pondría en riesgo la vida de estudiantes y docentes.

A esta preocupación se suma la madre de familia Lidia Portillo, quien tiene dos hijos en la institución, uno en tercer grado y otro en preescolar. Manifestó que la posibilidad de que el pabellón colapse en cualquier momento es alarmante.

Dijo que debido a la clausura de dos aulas, algunos alumnos deben desarrollar actividades en espacios alternativos, incluso bajo los árboles, ante la falta de infraestructura adecuada.

Los padres y docentes coinciden en que aún se está a tiempo de prevenir una tragedia y piden encarecidamente la pronta intervención de las autoridades para garantizar condiciones seguras y dignas para el desarrollo de las clases, dijo finalmente el director Vera.

Durante la hora de la entrada los alumnos recibieron las instrucciones por parte del director para evitar pasar por el sector que está aislado y con peligro de derrumbe.