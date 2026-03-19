Utilizan maquinaria y personal militar en barrio San Blas de Mariano, ante destrozos por temporal

Las intensas precipitaciones registradas el lunes último provocaron una grave inundación en el complejo habitacional San Blas, en la ciudad de Mariano Roque Alonso, entre otros puntos del país, que obligó a los vecinos de la zona a rescatar sus electrodomésticos, alzándolos sobre mesas.

Esto también hizo que el Gobierno despliegue unidades de trabajo para asistir a los afectados por el temporal. En el caso del barrio San Blas de Mariano Roque Alonso, militares y funcionarios de la Secretraría de Eemergencia Nacional (SEN) hicieron limpieza y destrabe de las tuberías del desagüe pluvial en el marco del operativo Ara Pochy.

Según datos de la Dirección de Meteorología, el fenómeno registrado generó precipitaciones que alcanzaron niveles históricos en un corto lapso, con valores que afectaron diversas regiones del país, como el departamento Central, donde las lluvias caídas llegaron a un total de 208 mm, mientras que en Asunción fue de 149,5 mm.

Esto obligó a que desde el Gobierno se desplieguen contingentes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Comando Logístico, que realizan tareas de descolmatación de cauces hídricos y de asistencia humanitaria a la población en general.

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Otras zonas a las que acudieron los contingentes fueron Villa Elisa, Luque y Costanera Norte, según indicaron desde el Ministerio de Defensa Nacional (MDN).

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Asistencia a afectados por lluvias

En el complejo habitacional del MUVH del barrio San Blas, las camas se mojaron y muchas pertenencias de familias de escasos recursos quedaron destruidas.

El agua no solo cubrió calles y viviendas, sino que también arrastró desechos cloacales, generando una situación insalubre y desesperante para unas 600 familias, según estiman.

Rubén Ruiz Díaz, secretario general de la comisión vecinal, describió la situación como “muy lamentable, lastimosa e incluso inhumana”, ya que el barrio sufre un problema estructural que se agrava con cada lluvia.

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“Necesitamos desagotes urgentes, desagües pluviales bien construidos. La parte alta del barrio viejo descarga toda su agua y su cloaca hacia nuestro complejo”, denunció.

Esta situación se genera debido a que los sedimentos que arrastra cada precipitación terminan depositándose en los sumideros, lo que provoca su taponamiento. Esta situación genera un “efecto palangana”, donde el agua queda acumulada sin posibilidad de drenaje.

El dirigente vecinal también señaló que la zona donde hoy está el complejo era anteriormente un terreno baldío que recibía descargas directas de sectores más elevados. Actualmente, esa agua —mezclada con residuos cloacales— rebasa y termina inundando toda la comunidad.

El barrio alberga a unas 3.000 personas que, desde hace aproximadamente tres años, enfrentan este problema cada vez que llueve. Además del daño material, los vecinos alertan sobre el riesgo sanitario por la presencia de aguas servidas.

Los pobladores apuntan tanto al MUVH como a la empresa constructora responsable del proyecto habitacional, a quienes exigen la ejecución de obras definitivas.