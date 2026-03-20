Nacionales
20 de marzo de 2026 - 21:22

Asidown conmemorará el Día Mundial del Síndrome de Down con estas actividades

Este sábado, la Asociación Síndrome Down de Paraguay (Asidown) realizará una jornada de actividades. El evento busca visibilizar el destacado desempeño de sus atletas en el patinaje nacional e internacional y también acompañar la campaña que busca igualdad de oportunidades.

Por ABC Color

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, que se recuerda este sábado 21 de marzo, la Asidown tiene previsto un programa de actividades comunitarias y deportivas. Según comentó el doctor Juan Carlos Paredes Bordón, presidente de la asociación, la jornada tiene el propósito de celebrar los avances de la asociación y también sumarse al reclamo internacional por una educación sin barreras.

Las actividades iniciarán a las 09:00 con una exhibición de patinaje, la cual tendrá lugar en el Polideportivo de la Parroquia San Cristóbal y posteriormente se continuará a media cuadra en el local de Asidown (Del Maestro y Cap. Miranda) con la siguiente agenda:

  • 10:00: Juegos interactivos.
  • 10:30: Clases de zumba con niños
  • 11:00: Hamburguesada
Actividades por el Día Mundial del Síndrome de down.
Actividades por el Día Mundial del Síndrome de down.

Los costos serán de G. 10.000 para las hamburguesas y G. 20.000 para los lomitos, incluyendo gaseosa y postre sin costo adicional.

Asimismo, el presidente destacó que la exhibición refleja el trabajo y apoyo de Asidown en esta disciplina, ya que sus atletas compiten seguidamente en los torneos de la Confederación Paraguaya de Patinaje e incluso en competencia internacionales.

Patinadores de Asidown durante una competencia en Brasil.
Patinadores de Asidown durante una competencia en Brasil.

Los patinadores de Asidown participan en campeonatos sudamericanos desde 2017, con su última presentación internacional fue en 2025 en la ciudad de Venâncio Aires, Brasil, y actualmente aguardan la confirmación de la sede para el certamen de este año.

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Asidown Paraguay

A nivel local, las actividades de Asidown se alinean con la campaña “Más inclusión, mejor educación”, impulsada por la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down (FIADOWN), red que integra a 21 instituciones de América Latina, España y Portugal.

Además, la Asociación Síndrome de Down del Paraguay, fue fundada por un grupo de padres que tienen algo en común: un hijo con síndrome de down.

Premiación a los compones de la Confederación Paraguaya de Patinaje del año 2025. Asidown obtuvo el vice campeonato Nacional a nivel de clubes.
Premiación a los compones de la Confederación Paraguaya de Patinaje del año 2025. Asidown obtuvo el vice campeonato Nacional a nivel de clubes.

En un principio las reuniones tenían por finalidad, hablar de los temas que nos unían y que se referían los hijos, pero la profundidad de las conversaciones fue trascendiendo hasta que se vio la necesidad de tomar cuerpo en la formación de la Asociación, que a través de sus acciones, busca un futuro mejor y condiciones sociales más amplias y favorables para todos.

El grupo inicial de fundadores, que inicio sus reuniones en el mes de de septiembre del año 1996, estaba constituida por siete familias y todas ellas provenían de distintos estratos sociales, culturales y educativos. Algunos eran profesionales universitarios y otros no, y el vinculo común que los unía era que todos tenían un hijo o una hija portador del Síndrome Down.

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