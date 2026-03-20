Detectan represa presumiblemente irregular que estaría afectando a arroyo Yabebyry

Jonathan Montañez señaló que el responsable de la Planta de Agua Potable de Yabebyry, Alcides Montañez, comunicó una llamativa y repentina bajante del nivel de agua en el arroyo que lleva el mismo nombre de la comunidad. A raíz de ello, este viernes se presentó una denuncia ante el Ministerio Público; a la vez, se solicitó realizar una verificación desde la Planta hasta la naciente Pikyry. Durante el recorrido se pudo corroborar que en una propiedad privada existe un desvío del afluente. La situación genera inquietud en la comunidad ante el posible impacto en el abastecimiento de agua potable.

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A partir de ahora la investigación del el hecho queda en manos del Ministerio Público y del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), para ver a quién pertenece la propiedad y si se cuenta con las documentaciones correspondientes que le permitan realizar, dentro de la ley, el desvío del agua, explicó el edil.

Preocupante situación

En otro momento, Montañez señaló que, como Junta Municipal, Municipalidad y ciudadanos, se continuará insistiendo en que se revise todo ese trayecto. Se trata de una situación que preocupa, por un lado, porque es un recurso natural de la comunidad y que le identifica dándole el nombre a la ciudad. Por otro lado, porque la Planta de Agua de Yabebyry extrae agua del arroyo para potabilizar y después distribuir a la población. Si la situación se extiende dos o tres días más, ya no se tendrá agua para potabilizar.

“Nosotros ya no tenemos tiempo, no podemos esperar dos o tres días para que se solucione, esto tiene que solucionarse a más tardar mañana; el domingo se tiene que regularizar en caso de que esté irregular, vamos a ver qué dice el fiscal a cargo de la investigación”, agregó. Las declaraciones reflejan la urgencia de una respuesta institucional ante un problema que podría agravarse en corto plazo.

Recientemente, Alcides Montañez mencionó que el arroyo está en una situación bastante crítica, lo que genera preocupación, ya que podría afectar a la Planta de Agua local; prácticamente se podría decir que es un estado de emergencia, ya que en cualquier momento la provisión de agua a diferentes puntos de la comunidad podría verse afectada. La continuidad del servicio depende de la recuperación del caudal del arroyo y de las medidas que adopten las autoridades competentes.