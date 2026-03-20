Analizarán presunto desvío del arroyo Yabebyry para la producción arrocera

En Yabebyry la última lluvia importante se registró el 10 de enero pasado y luego siguió una sequía muy complicada, que impacta en los campos de pastaje de vacunos, indicó el concejal Paul Servín (ANR-HC). La sequía también afecta al arroyo Yabebyry, que está atravesando una situación muy crítica, con un nivel muy pocas veces visto, agregó el edil.

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Esto genera mucha preocupación porque el afluente es la única fuente de provisión de agua potable a la población.

A raíz del estado crítico del arroyo Yabebyry, se solicitó vía nota de la Junta Municipal y de la Municipalidad la presencia de técnicos del Ministerio del Ambiente y de agentes del Ministerio Público para que se investigue una posible extracción irregular o desvío de agua del afluente, porque su nivel en la zona de Yabebyry realmente es muy bajo. De no mejorar la situación, la provisión de agua potable a la comunidad está en riesgo.

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En la sesión ordinaria de la Junta Municipal de este viernes se debatirá qué medida tomar, ya que como autoridades son los principales preocupados por la situación social y productiva del distrito, expresó el concejal Servín. Existe la posibilidad de que se declare emergencia distrital por causa de la crisis hídrica, que es muy delicada, anunció.

Esto permitirá la implementación de acciones de otras instituciones en forma conjunta con la municipalidad yabebyrense, destacó el edil.