Impulsan puente Paraguay–Argentina como eje de integración y desarrollo en Ñeembucú

Autoridades paraguayas y argentinas reactivaron las gestiones para la construcción de un puente internacional sobre el río Paraguay, que uniría Puerto Las Palmas (Chaco, Argentina) con el distrito de Humaitá, en el departamento de Ñeembucú.

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La iniciativa, que cuenta con estudios técnicos favorables, apunta a convertirse en un motor clave para la integración regional y el crecimiento económico en la zona sur del país.

El intendente de Humaitá, Julio Caballero (PLRA), confirmó que en los próximos días se desarrollará una reunión entre autoridades de ambos países en territorio argentino para avanzar en el proyecto. Destacó que el renovado impulso se da tras conversaciones con el jefe comunal de Las Palmas, Víctor Hugo Armella, con quien acordó retomar la hoja de ruta para concretar la obra.

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Julio Caballero señaló que, paralelamente, el gobernador de la provincia del Chaco, Leandro Zdero, junto con el cónsul paraguayo en Resistencia, Fabio López, mantuvo un encuentro con el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, donde abordaron la construcción del puente como una infraestructura estratégica para fortalecer la conectividad física y potenciar el comercio bilateral.

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Caballero señaló que, desde una perspectiva económica, la eventual construcción del puente representa una oportunidad para transformar la matriz productiva de Ñeembucú.

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“La conexión directa con el norte argentino permitiría reducir costos logísticos, facilitar el transporte de mercancías y abrir nuevas rutas para la exportación de productos paraguayos”, subrayó.

El intendente de Humaitá señaló además que la inminente habilitación del puerto Las Palmas refuerza la viabilidad del proyecto y posiciona a la región como un punto logístico emergente.

“Estamos ante una oportunidad histórica para dinamizar la economía local y regional”, afirmó.

El impacto esperado también se refleja en el interés del sector privado. Según el jefe comunal, inversionistas alemanes ya adquirieron tierras en la zona con miras a instalar una fábrica de conductores de alta tensión, proyecto que podría acelerarse con el desarrollo de infraestructura vial y energética.

De concretarse, el puente no sólo fortalecería la integración física entre Paraguay y Argentina, sino que también consolidaría a Humaitá como un polo estratégico para la inversión, la producción y el comercio exterior en el sur del país.