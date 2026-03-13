Economía
13 de marzo de 2026 - 18:43

Autorizan anticipo financiero para iniciar la pavimentación de la ruta Pilar–Humaitá–Paso de Patria

En el mapa presentado por el MOPC, se encuentra pintado en rojo el tramo que será pavimentado, con una longitud total de 58,6 km.
En el mapa presentado por el MOPC, se encuentra pintado en rojo el tramo que será pavimentado, con una longitud total de 58,6 km.

PILAR. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó el desembolso de un anticipo que permitirá iniciar las obras de pavimentación de la ruta PY04 en el tramo Pilar–Humaitá–Paso de Patria, un proyecto vial largamente esperado por los pobladores de la zona y considerado clave para mejorar la conectividad y potenciar el turismo histórico del departamento de Ñeembucú.

Por Édgar Vázquez

El intendente de Humaitá, Julio Caballero (PLRA), confirmó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó el desembolso inicial para el tramo vial que une Pilar, Humaitá y Paso de Patria. Señaló que, si bien aún no maneja todos los detalles operativos, las empresas constructoras ya contarían con los fondos necesarios para iniciar los trabajos.

En días de lluvia, el camino que une Pilar con la histórica ciudad de Humaitá se vuelve intransitable.
En días de lluvia, el camino que une Pilar con la histórica ciudad de Humaitá se vuelve intransitable.

“Tenemos la esperanza de que las obras se inicien de inmediato”, expresó el jefe comunal, al recordar que las firmas adjudicadas ya habían realizado los estudios de suelo meses atrás y solo aguardaban el anticipo financiero para comenzar los trabajos.

La autorización se enmarca en el Decreto Nº 5585 de la Presidencia de la República, que habilita al MEF a transferir créditos al MOPC para el inicio de las obras, que contemplan el movimiento de suelo y el mejoramiento de 58,6 kilómetros de la ruta.

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El proyecto fue dividido en dos lotes. El Lote 1, de 33,6 kilómetros entre Pilar y Humaitá, fue adjudicado a la constructora Acaray SA por un monto de G. 242.296.653.633. El Lote 2, de 25 kilómetros entre Humaitá y Paso de Patria, quedó a cargo del Consorcio Caminos del Sur, integrado por Benito Roggio e Hijos SA y Constructora Heisecke SA, con una inversión de G. 204.140.956.170, según la Resolución Nº 1750 del MOPC.

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El plan contempla la pavimentación con hormigón, la construcción de rotondas, una circunvalación completa en la ciudad de Humaitá, mejoras en el sistema de drenaje y la adecuación de los puentes sobre los arroyos Hondo y Paso Cornelio.

Las ruinas del templo de San Carlos de Borromeo, construido en la época de Don Carlos Antonio López, se constituye en el símbolo de la resistencia paraguaya durante la Guerra contra la Triple Alianza.
Las ruinas del templo de San Carlos de Borromeo, construido en la época de Don Carlos Antonio López, se constituye en el símbolo de la resistencia paraguaya durante la Guerra contra la Triple Alianza.

Pobladores de la zona reclaman desde hace décadas la pavimentación de este tramo, que actualmente presenta serias dificultades de tránsito, pese a ser un corredor frecuentado por turistas nacionales y extranjeros atraídos por la riqueza histórica del lugar.

Circuito histórico de Ñeembucú

Humaitá es considerado uno de los principales símbolos de la resistencia paraguaya durante la Guerra contra la Triple Alianza (1864–1870). En la zona se encuentran las ruinas de la iglesia de San Carlos de Borromeo, construida en la época del presidente Carlos Antonio López, así como otros sitios históricos como Curupayty, donde las tropas paraguayas comandadas por el general José Eduvigis Díaz derrotaron a las fuerzas aliadas.

Entre los atractivos históricos también se destacan el jardín de Madame Lynch, el pozo de Ykua López, Paso Pacú —antiguo Hospital de Sangre— y Yataity Corá, donde el Mariscal Francisco Solano López mantuvo una histórica entrevista con el general argentino Bartolomé Mitre en un intento fallido de negociar la paz.