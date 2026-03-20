Mortalidad en ascenso por virus respiratorio: siete fallecidos en una semana

El escenario epidemiológico en Paraguay según del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) muestra que las consultas por enfermedad tipo influenza (ETI) experimentaron un crecimiento importante, del 19%, en la última semana, alcanzando un total de 29.838 asistencias médicas por virus respiratorios. Esta cifra posiciona la curva de contagios por encima de los niveles de seguridad habituales, dice el boletín emitido este viernes por la Dirección General de Vigilancia de la Salud.

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A pesar del aumento en las consultas ambulatorias, se reportó una dinámica distinta en las internaciones. En los últimos siete días se registraron 193 hospitalizaciones por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), lo que representa un descenso del 16% respecto a la semana previa, explica el resumen semanal.

Sin embargo, se resalta que la gravedad de los casos no es menor. El 13% de los pacientes hospitalizados requirió ingreso a la unidad de terapia intensiva, siendo los mayores de 60 años el 30% de las internaciones, seguidos por los niños menores de 2 años, con un 22%.

Virus circulantes y mortalidad

El reporte detalla que el Rhinovirus y el Parainfluenza son los patógenos con mayor presencia en los hospitales, seguidos por el Metapneumovirus y la Influenza A.

En lo que va de 2026, la cifra de fallecidos asociados a virus respiratorios asciende a 43 personas. Solo en la última semana se confirmaron siete decesos, cuatro vinculados a Rhinovirus, dos relacionados con Sars-CoV2, y uno por Influenza A H3N2, además de un deceso por Parainfluenza.

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Recomendaciones clave

Ante este repunte, la cartera sanitaria insta a la población a no subestimar los síntomas y extremar las medidas de prevención para evitar ausentismos masivos en ámbitos laborales y escolares. Si se presentan síntomas como tos, fiebre o dolor de garganta, se debe usar mascarilla, acudir al médico y cumplir estrictamente con el reposo indicado.