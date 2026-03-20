Paraguayos en España piden apoyo del Estado para regularizar su situación migratoria

Compatriotas que viven y trabajan desde hace años en España, muchos sin contar aún con documentos y, por lo tanto, sin contratos laborales, quieren aprovechar la iniciativa del gobierno de Pedro Sánchez que está impulsando una ley para regularizar la situación de al menos medio millón de personas migrantes.

Los paraguayos están comenzando a movilizarse para acogerse al beneficio; sin embargo, explican que necesitan documentos que hoy tienen un costo y son difíciles de obtener desde el exterior. El más importante de ellos es el certificado de antecedentes penales y judiciales, requisito indispensable para acceder a la regularización.

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Para hacer posible esto, la Coordinadora de la Migración Paraguaya (Comipar) está juntando firmas con el fin de respaldar su pedido de apoyo al gobierno paraguayo para que estos trámites sean simplificados y cientos de miles de paraguayos puedan mejorar sus condiciones de vida en España.

Los pedidos concretos son:

Gratuidad inmediata de los documentos requeridos

Exoneración total de tasas

Facilitación efectiva de trámites en línea desde el exterior

Los interesados en apoyar la iniciativa pueden dejar su firma accediendo a este link: https://www.change.org/p/regularizaci%C3%B3n-en-espa%C3%B1a-documentos-gratuitos-ya

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Un compatriota contó en conversación con ABC que la solicitud ya fue presentada ante la Cámara de Diputados, donde ha recibido respaldo institucional.

Según una nota publicada en el portal legislativo, esta semana la Comisión de Asuntos Migratorios y Desarrollo analizó diversos puntos vinculados a la situación de los connacionales en el exterior, entre ellos el programa de regularización migratoria anunciado por el Gobierno de España.

En ese sentido, informan que durante el análisis se destacó la importancia de que el Estado paraguayo acompañe activamente este proceso, motivo por el cual se planteó la necesidad de impulsar proyectos de declaración dirigidos tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Judicial.

Agregan que dichas iniciativas buscarán instar a la facilitación de documentos esenciales mediante la exoneración temporal de tasas administrativas, así como la habilitación de trámites en formato digital, con el objetivo de agilizar los procesos y reducir la carga económica que enfrentan los solicitantes.

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