Nacionales
20 de marzo de 2026 - 19:25

Semana Santa: organizan Viacrucis Viviente en la capital de Misiones

En la capital de Misiones se recreó el viacrucis.
En la capital del departamento de Misiones se preparan para la cuarta edición del Viacrucis Viviente, que se realizará el próximo 3 de abril, Viernes Santo.Gentileza

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. Una nueva edición del Viacrucis Viviente se realizará el Viernes Santo con la participación de la comunidad parroquial de la Catedral, Nuestra Señora de la Asunción, la Municipalidad y el Centro Cultural y Turístico de Misiones. La actividad busca revalorizar las tradiciones culturales y fortalecer la religiosidad popular mediante una puesta artística que convoca a toda la comunidad.

Por Jesús Riveros

Con el objetivo de fomentar y rescatar las tradiciones a través de actividades que integren la religiosidad y la cultura, promoviendo el arraigo, la convivencia y la valoración de las costumbres, además de difundir la historia religiosa, se organiza la cuarta edición del Viacrucis Viviente en San Juan Bautista, Misiones.

Para este evento se unen las comunidades religiosas de la iglesia Catedral, la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, el Departamento de Cultura de la Municipalidad y el Centro Cultural y Turístico de Misiones, para llevar a cabo una representación única el próximo Viernes Santo, 3 de abril.

Lea más: Itauguá invita a vivir intensamente su religiosidad popular en Semana Santa

El representante del Departamento de Cultura de la Municipalidad de San Juan Bautista, Hugo Espinoza, señaló que se encuentra al frente de la organización del evento a pedido del párroco de la Catedral, Esteban Chaparro, con el objetivo de que la comunidad permanezca y disfrute de la Semana Santa en su localidad.

“Estamos trabajando fuertemente con el municipio para estas actividades de Semana Santa, y el Viacrucis Viviente ya es una tradición de San Juan Bautista cada Viernes Santo desde hace cuatro años”, indicó.

Jesús ya en brazos de Maria, tras el descendimiento de la cruz.
Tras el descendimiento de la cruz, Jesús es colocado en los brazos de su madre, María, en una escena que representa el dolor profundo de María y la compasión que rodea los momentos finales de Cristo.

“Es un pedido muy especial del padre Esteban Chaparro, porque él busca que la gente se quede a disfrutar de la Semana Santa en su comunidad. Entonces, ofrecerle algo lindo, que mantenga las tradiciones y permita compartir la religiosidad; una simbiosis entre cultura y tradición. Eso es lo que vamos a hacer este año otra vez”, agregó Espinoza.

El evento consistirá en la representación de las 14 estaciones del Viacrucis, donde actores amateurs y profesionales recrearán cada una de las estaciones, incluyendo la representación de Jesús cargando la cruz hasta el lugar de su crucifixión.

El Viacrucis iniciará en la plaza de la Ermita, ubicada al costado de la ruta PY01, en la entrada a San Juan Bautista, y recorrerá unas diez cuadras, con la recreación de las diferentes estaciones a lo largo del camino hasta llegar a la Catedral. En esta ocasión, el evento comenzará a las 17:00.

Poncio Pilato, tras entregar a Jesús para su crucifixión, se lava las manos.
Poncio Pilato, tras entregar a Jesús para su crucifixión, se lava las manos.

Espinoza mencionó además que habrá grupos de danza y que el espectáculo mantendrá las características propias de las actividades sanjuaninas. “

No vamos a salir de lo que está establecido ni de lo que cuenta la historia; solamente le daremos ese toque sanjuanino, con el uso de antorchas y fuego, que nos caracteriza, y acompañaremos con danza religiosa para darle más realce a la actividad”, concluyó.