Semana Santa: organizan Viacrucis Viviente en la capital de Misiones

Con el objetivo de fomentar y rescatar las tradiciones a través de actividades que integren la religiosidad y la cultura, promoviendo el arraigo, la convivencia y la valoración de las costumbres, además de difundir la historia religiosa, se organiza la cuarta edición del Viacrucis Viviente en San Juan Bautista, Misiones.

Para este evento se unen las comunidades religiosas de la iglesia Catedral, la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, el Departamento de Cultura de la Municipalidad y el Centro Cultural y Turístico de Misiones, para llevar a cabo una representación única el próximo Viernes Santo, 3 de abril.

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El representante del Departamento de Cultura de la Municipalidad de San Juan Bautista, Hugo Espinoza, señaló que se encuentra al frente de la organización del evento a pedido del párroco de la Catedral, Esteban Chaparro, con el objetivo de que la comunidad permanezca y disfrute de la Semana Santa en su localidad.

“Estamos trabajando fuertemente con el municipio para estas actividades de Semana Santa, y el Viacrucis Viviente ya es una tradición de San Juan Bautista cada Viernes Santo desde hace cuatro años”, indicó.

“Es un pedido muy especial del padre Esteban Chaparro, porque él busca que la gente se quede a disfrutar de la Semana Santa en su comunidad. Entonces, ofrecerle algo lindo, que mantenga las tradiciones y permita compartir la religiosidad; una simbiosis entre cultura y tradición. Eso es lo que vamos a hacer este año otra vez”, agregó Espinoza.

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El evento consistirá en la representación de las 14 estaciones del Viacrucis, donde actores amateurs y profesionales recrearán cada una de las estaciones, incluyendo la representación de Jesús cargando la cruz hasta el lugar de su crucifixión.

El Viacrucis iniciará en la plaza de la Ermita, ubicada al costado de la ruta PY01, en la entrada a San Juan Bautista, y recorrerá unas diez cuadras, con la recreación de las diferentes estaciones a lo largo del camino hasta llegar a la Catedral. En esta ocasión, el evento comenzará a las 17:00.

Espinoza mencionó además que habrá grupos de danza y que el espectáculo mantendrá las características propias de las actividades sanjuaninas. “

No vamos a salir de lo que está establecido ni de lo que cuenta la historia; solamente le daremos ese toque sanjuanino, con el uso de antorchas y fuego, que nos caracteriza, y acompañaremos con danza religiosa para darle más realce a la actividad”, concluyó.