Itauguá invita a vivir intensamente su religiosidad popular en Semana Santa

La comunidad católica de Itauguá se prepara para vivir la Semana Santa con un amplio programa de celebraciones religiosas que se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad, con eje en el templo parroquial y espacios tradicionales.

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Las actividades iniciarán el Domingo de Ramos (29 de marzo) con la tradicional bendición de palmas y santa misa, previstas a las 7:00 en la plazoleta de Itauguá, y posteriormente a las 10:00 y 19:00 en el templo parroquial.

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El Lunes y Martes Santos se celebrarán misas a las 19:00 en el templo, mientras que el Miércoles Santo se realizará desde las 16:00 la peregrinación de la imagen del Señor de la Columna, partiendo desde la compañía Guajayvity hasta el templo parroquial. Ese mismo día, a las 19:00, se oficiará la santa misa.

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Para el Jueves Santo, el programa contempla la misa crismal a las 8:00 en la catedral de San Lorenzo. En Itauguá, a las 14:00, se desarrollará la Pascua Joven en el Club Social Itaugüeño, y a las 19:00 la misa de la Cena del Señor con el tradicional lavatorio de los pies en el templo parroquial.

Prisión de Jesús

Al término de esta misa, toda la feligresía se trasladará a la casa de la familia Velázquez, para participar de la recreación de la prisión de Jesús. Este acto es muy tradicional. Allí, el diácono explicará los últimos momentos de Jesús en libertad, luego los feligreses portarán la imagen del Señor de las Palmas y harán una procesión por el barrio. El recorrido terminará en la comisaría, donde pasará la noche. Al día siguiente será conducida al templo parroquial para su veneración.

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Pascua Joven

El Viernes Santo iniciará a las 8:00 la Pascua Joven, seguida del vía crucis a las 10:00 en los alrededores del templo. A las 14:00 se realizará la lectura de las Siete Palabras, a las 15:00 la Celebración de la Pasión del Señor, y a las 16:00 el Tupãitũ en la plazoleta.

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En tanto, el Sábado Santo incluirá actividades dirigidas a niños y jóvenes, con Pascua Niños a las 8:00 y Pascua Joven a las 14:00 en el Club Social. La jornada culminará a las 19:00 con la Vigilia Pascual en el templo, al culminar se llevará a cabo la tradicional celebración de Tupãsy Ñuguaitĩ.

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Finalmente, el Domingo de Pascua se celebrarán misas a las 8:00 y 19:00, marcando el cierre de las actividades religiosas.

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De esta manera, fieles de Itauguá y el público en general tendrán múltiples opciones para participar de las conmemoraciones centrales del calendario cristiano, en una de las celebraciones más significativas para la fe católica.