Ypané: 25 años de cárcel por brutal crimen tras reclamo de quema de basura

Un Tribunal de Sentencia condenó hoy a 25 años de cárcel a Julio Adrián Gómez Santander, quien fue hallado culpable de la comisión de los hechos punibles de homicidio doloso y homicidio doloso en grado de tentativa ocurridos en el barrio Altos de Ypané, en julio de 2021.

La sentencia fue dictada en un juicio oral y público que concluyó hoy, el segundo con relación al caso, a cargo del Tribunal de Sentencia presidido por Victoria Ortiz e integrado por Gerardo Ruiz Díaz y Natalia Muñoz. En juicio, la acusación estuvo a cargo del fiscal Ángel Gill.

El brutal crimen ocurrió el 30 de julio del año 2021, a las 13:00 y resultaron víctimas Asunción Aguero Vda. de Rojas, de 66 años y su hija Rocío Ramona Rojas Aguero, de 29 años, quien sobrevivió de milagro.

La acusación presentada por el fiscal Evergisto Gauto revela que la ocasión, Asunción Aguero se disponía a ingresar a su vivienda seguida de su hija Rocío, quien tenía a su hijo de ocho meses en brazos, cuando sufrieron el brutal ataque.

Joven madre fue atacada a traición, con su bebé en brazos

Antes de ingresar a la casa, la joven fue atacada por su vecino Julio Adrián Gómez Santander, quien le asestó varias puñaladas en la espalda, lo que hizo que cayera al suelo con su bebé.

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Al ver lo ocurrido, su madre acudió en auxilio de su hija y su nieto y se enfrascó en un forcejeo con el agresor que le costó la vida. Durante el enfrentamiento, Gómez le inflingió cinco puñaladas en el corazón a la desesperada madre.

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“(...) me dio seis puñaladas en la espalda, 1 en la cabeza y me rompió un diente, el ojo. Me internaron yo no pude estar ni en el velorio de mi mamá, creo que fueron 14 días o algo así, no recuerdo mucho” relató en juicio la testigo y víctima Rocío Rojas, al recordar los momentos de terror que vivió.

Reclamo por quema de basura motivó tragedia en Ypané

Tras su criminal acción, Gómez abordó una motocicleta y huyó hacia Ñemby, pero poco después fue detenido por los agentes policiales en el barrio Caaguazú, que fueron alertados por los testigos del crimen.

En la ocasión, las víctimas fueron auxiliadas por los vecinos, que posteriormente relataron en juicio los detalles de lo ocurrido y los constantes conflictos con el acusado, que llevaba dos años en el barrio.

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El propio acusado reveló en juicio que reaccionó de manera violenta molesto por los constantes conflctos con las vecinas, relacionados a la quema de basura.

Indignados ante la brutalidad del ataque y hartos de los problemas ocasionados en el barrio por Gómez Santander, lugareños incendiaron su vivienda.

Pena ínfima establecida en primer juicio fue anulada

Es el segundo juicio oral y público que se hizo por el brutal ataque, pues en el primer juicio recibió una pena ínfima de solo 7 años de pena privativa de libertad, a través de la sentencia definitiva (SD) N° 501 del 25 de junio de 2025.

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El fiscal Gauto, quien había solicitado una pena de 25 años de cárcel para el acusado, apeló el fallo y el 29 de octubre del año pasado, este fue anulado por el Tribunal de Apelación de Central.

Por unanimidad, los camaristas María Teresa González de Daniel, Lourdes Cardozo y Fabriciano Villalba ordenaron la realización de un nuevo juicio para el acusado, a cargo de otro tribunal de sentencia, que concluyó en la fecha.