Hospital Distrital de Ñemby está sin luz en Urgencias

Pacientes del Hospital de Ñemby reportaron que la zona de admisión del área de Urgencias continúa sin energía eléctrica. Según el reporte, la falla eléctrica se registra desde ayer. Los denunciantes mencionan que el problema continúa, y genera incomodidades y dificultades en la atención.

Una paciente denunció que el inconveniente afecta directamente a la sala de espera, la oficina de fichaje y el sector del RAC. La ciudadana, identificada Raquel Fernández, refirió que el problema se debe a la falta de mantenimiento de las instalaciones eléctricas debido a que otros sectores del hospital si cuentan con energía.

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“Este es un espacio esencial donde ingresan y se registran los pacientes. Esta situación obliga a los pacientes y funcionarios a desenvolverse en condiciones muy precarias. Es increíble que el hospital no cuente con personal que se encargue del mantenimiento de este lugar”, refirió.

Otros denunciantes mencionaron que de manera improvisada el área es alumbrada con las luces de una ambulancia que se encuentra en el área de la urgencia. Este hecho refleja la precariedad de la situación en un servicio clave para la atención médica de los cientos de pacientes que recurren a diario al centro asistencial.

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