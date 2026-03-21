Itauguá: Paseo José Asunción Flores con yuyos, olor a orina y desechos fecales

El paseo José Asunción Flores, que sirve de refugio para jóvenes y familias de la ciudad de Itauguá, presenta un marcado deterioro. Según las denuncias de los pobladores, el sitio está repleto de yuyos que crecen entre los pavimentos pétreos, además de un fétido olor a orina y la presencia de desechos fecales.

Mencionan, además, que los canteros también están cubiertos de malezas, sin plantas ni flores que embellezcan este espacio de encuentro cultural. Los lugareños lamentan el estado actual, ya que las plantas que fueron colocadas en el lugar se encuentran secas.

En ese sentido, Claudia Fernández manifestó que el sitio, en sus inicios, era atractivo e invitaba a disfrutar del espacio. “Con el paso del tiempo quedó en el olvido. El paseo está sucio, sus faroles ya no funcionan y varios están rotos. Además, no hay seguridad; por las noches se llena de adictos”, lamentó.

Aseguró que las autoridades actualmente se ocupan de colocar carteles de propaganda proselitista de candidatos que se lanzan nuevamente para ocupar cargos públicos, en lugar de mantener en condiciones los espacios públicos.

Lea más: Paseo de los Ilustres de Itauguá está deteriorado, reclaman pobladores

Se prevén trabajos de mantenimiento

Trasladamos las quejas al intendente de la ciudad, Horacio Fernández (ANR-HC), quien respondió que muchas veces la ciudadanía no colabora para que el lugar permanezca limpio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Es la única ciudad de todo el departamento Central que está totalmente asfaltada. Nuestro palacete está impecable, al igual que la plaza que tenemos en el casco de la ciudad. Tratamos de que todo esté en condiciones, pero vamos a prever los mantenimientos, en especial en el paseo José Asunción Flores”, señaló.

Lea más: Itauguá: paisajes coloniales, artesanía y dulces frutillas

El Paseo José Asunción Flores fue erigido en el año 1994 por iniciativa del exconcejal liberal Gustavo Lara Yegros. El lugar es un espacio de encuentros culturales y de ocio, principalmente para jóvenes.