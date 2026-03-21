Mujer de 75 años fallece de forma súbita en mercado de Paraguarí

La víctima fue identificada como De la Paz Galeano Benítez, de 75 años, domiciliada en la compañía Ybyraty del municipio de Escobar. El suceso ocurrió sobre la calle Gral Aquino del barrio Centro.

La muerte súbita de la mujer llamó la atención de varios pobladores que se encontraban en el lugar, y el hecho se difundió rápidamente en redes sociales.

El hecho se registró cuando la mujer se disponía a abordar un transporte interurbano que la llevaría Escobar. De acuerdo con el diagnóstico del médico forense, la causa de muerte sería un “infarto agudo de miocardio”.

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Hasta el sitio acudieron bomberos voluntarios del distrito, efectivos policiales, quienes cubrieron el cuerpo de la víctima con papel de aluminio. Mientras se realizaba el procedimiento, también intervino personal de Criminalística.

El asistente de la Unidad Penal N.º 3, Ronny Riva, manifestó que el cuerpo fue trasladado de una funeraria privada hasta la morgue del Hospital Regional de Paraguarí, donde el médico forense de turno del Ministerio Público, Dr. Alcides Ochoa, realizó la inspección correspondiente. Según el informe, el cuerpo no presentaba golpes y la mujer no contaba con antecedentes clínicos conocidos.

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Al término del procedimiento, el fiscal Alfredo Ramos Manzur dispuso la entrega del cuerpo a su sobrina, María Raquel Galeano Medina, quien posteriormente se encargó del traslado de la fallecida hasta su comunidad.