Abasto: dos muertes llamativas en distintos bloques, con una hora de diferencia

La Policía Nacional reportó el hallazgo de los cuerpos de un hombre y una mujer en el Mercado de Abasto durante la madrugada.

El cuerpo de Gustavo Martínez Alfonzo (35) fue encontrado alrededor de las 05:00 en el bloque U del mercado.

Personal de la Comisaría 16ª Metropolitana acudió al sitio tras un pedido de verificación realizado por el Centro de Operaciones de la Policía Nacional. Al llegar, los agentes hallaron al hombre acostado en su casilla de trabajo y confirmaron que ya no presentaba signos de vida.

Lea más: Investigan presunto homicidio tras hallazgo de cadáver en San Rafael del Paraná

Segundo caso ocurrió una hora después

Aproximadamente una hora más tarde, agentes de la misma dependencia policial recibieron otro llamado del Centro de Operaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En esta ocasión se trasladaron hasta el bloque Q del mercado, donde encontraron el cuerpo de Mariela Asunción Escobar (33), también acostada y sin signos de vida.

Ambos eran vendedores del Mercado de Abasto

El comisario Humberto Franco, jefe de la Comisaría 16ª de Asunción, explicó que ambas personas trabajaban en el mercado y fueron encontradas en los puestos donde realizaban sus actividades comerciales.

“Ambos son trabajadores del Abasto. El señor tenía una casilla donde vendía productos frutihortícolas y la fallecida comercializaba frutas y verduras hacia la calle del Abasto. Ambos amanecieron sin signos de vida en sus lugares de trabajo”, señaló.

El jefe policial indicó que, en una inspección preliminar, no se encontraron rastros de violencia en ninguno de los casos.

“A simple vista no hay indicios de violencia ni elementos que hagan presumir una muerte por causas distintas a las naturales”, explicó.

Lea más: Hallan restos putrefactos de presunto feminicida en Ypané

Fiscalía dispuso autopsia para confirmar causa de muerte

Inicialmente, desde la Fiscalía señalaron que no se abriría una investigación penal, ya que las muertes aparentaban ser por causas naturales o muerte súbita.

No obstante, posteriormente la fiscala interviniente decidió remitir ambos cuerpos a la morgue judicial para la realización de autopsias, con el fin de confirmar la causa exacta de los fallecimientos.