Peligro en la Costanera: niño cae en un pozo abierto y la Comuna culpa al robo de tapas

Un niño, que circulaba en su bicicleta, terminó cayendo dentro de un enorme pozo de concreto ubicado en plena vereda de la Costanera de Asunción. El hecho fue denunciado por el padre del menor, identificado en redes sociales como John McClane Di Tore, quien compartió imágenes del registro abierto que, por milagro, no le causó heridas de gravedad a su hijo.

“Recreación de cómo fue la caída de mi hijo en este pozo o registro abierto. Increíblemente no le pasó nada grave”, expresó el hombre en su cuenta de X.

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Las fotos muestran la bicicleta del pequeño dentro del pozo cuadrado, con basura y pasto crecido, lo que evidencia que el agujero lleva tiempo sin cobertura.

Este peligroso hueco ocupa casi un tercio del ancho de la vereda, cerca de la rotonda y el acceso al puente Héroes del Chaco.

Municipalidad culpa a robo de tapas

El director de la Franja Costera de la Municipalidad de Asunción, Rubén Samudio, conversó con ABC sobre esta situación y explicó que estos pozos son registros para cableado subterráneo y que la falta de tapas es un problema “constante” debido a la delincuencia.

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Según Samudio, personas de la zona rompen las tapas de concreto para extraer el varillado de hierro y venderlo por kilo como chatarra.

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“Hace dos meses cambiamos ocho de esos registros. Ahora volvimos a solicitar nuevos para cubrir, porque es una constante la gente que viene y prácticamente roba ese registro”, señaló.

El funcionario insistió en que realizan recorridos tres veces por semana.

Muni dice que solucionará esta semana

A pesar de que las imágenes muestran pasto largo dentro del pozo, lo que sugiere que no es un problema reciente, Samudio negó que el sitio esté abandonado hace mucho tiempo.

La promesa de la Comuna es que durante esta semana se colocarán seis nuevas tapas que ya están siendo preparadas.