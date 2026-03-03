Obras de desagüe siguen en espera mientras ductos se convierten en vertederos clandestinos

Vecinos de la zona de Costanera y General Santos denuncian la desidia por parte de las autoridades que desde hace semanas dejaron ductos de cemento en la vereda sin que las obras avancen. El sitio es utilizado como vertedero clandestino.

En la zona debían iniciarse las obras de alcantarillado, por lo que la empresa encargada depositó 110 unidades de bloques de hormigón armado.

Mientras se aguarda el visto bueno del intendente Luis Bello para el inicio de obras, las malezas y la basura aumentan en ese sitio.

Los vecinos denuncian que personas con problemas de adicción utilizan el lugar como aguantadero y zona de “fumata”.

Intervención

La comuna capitalina anunció que este martes realizará una intervención en la zona con el objetivo de realizar una limpieza y el resguardo correspondientes de los materiales.

La intervención será en conjunto con el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Ministerio del Ambiente, según se anunció.