Continúa reclamo vecinal por abandono de camino en San Juan Bautista

Nuevamente, pobladores de la compañía de Chako’i, del distrito de San Juan Bautista, Misiones, denuncian el desinterés del intendente municipal, José Luis Benítez (ANR-HC), y del gobernador de Misiones, Richard Ramírez (ANR-HC), ante la falta de atención para la reparación del camino vecinal que conecta este sector con el casco urbano de la ciudad.

Los lugareños señalaron que en la zona viven productores agropecuarios que dependen de este camino para sacar su producción. La situación les afecta directamente, ya que deben transitar a diario por un tramo que se encuentra totalmente deteriorado.

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Indicaron que desde hace años vienen reclamando la reparación sin obtener respuestas de las autoridades municipales ni departamentales. Agregaron que el último pedido lo realizaron el pasado 4 de febrero del corriente año y que solo recibieron promesas que nunca se cumplieron.

“Me reuní personalmente con el gobernador Ramírez para plantearle nuestra inquietud y, en esa ocasión, la respuesta que recibí fue que las maquinarias están trabajando en otros distritos y que, una vez que terminen, estarían ingresando a nuestra zona”, señaló Hugo Del Puerto, vecino de la comunidad.

Se trata de un tramo de cuatro kilómetros que da acceso a un sector de la comunidad de Chako’i y que actualmente se encuentra en pésimas condiciones. El trayecto total hasta la ciudad es de 10 kilómetros, gran parte del cual también presenta un avanzado estado de deterioro.

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En la comunidad residen unas 25 familias dedicadas a la producción agropecuaria, que diariamente deben trasladar sus productos hasta la ciudad para su comercialización. Sin embargo, el mal estado del camino dificulta esta tarea y afecta directamente su sustento económico.

Desde la institución departamental señalaron que el equipo de obras viales se encuentra trabajando en otros distritos, como Yabebyry, y que existen numerosos pedidos de reparación de caminos vecinales. Indicaron que los trabajos se vienen ejecutando de manera gradual, conforme a las solicitudes de los distintos distritos de Misiones.