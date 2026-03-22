Silvio Pettirossi: avión no pudo despegar por un bache en la pista

Un vuelo de Air Europa con destino a Madrid, España, tuvo que despegar durante la siesta de ayer, sábado, en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, pero ante un bache en la pista, hubo una demora de dos horas.

Unos 300 pasajeros fueron afectados y tuvieron que volver a zona de embarque y varios familiares que aún se encontraban en el aeropuerto lamentaron que una situación así se registre, ya que un retraso genera pérdidas de conexiones y también intranquilidad.

“Es lamentable que no tengamos una pista alternativa; el avión salió, dio una vuelta, hizo el recorrido, se quedó ahí y luego volvió al mismo lugar de donde salió”, comentó a Telefuturo una mujer cuyo hijo era un pasajero.

Versión de la Dinac

En representación de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), el director de Aeropuertos, Rubén Aguilar, sostuvo que “la seguridad está primero” y al momento en que los funcionarios se percataron del enorme agujero se dio aviso al piloto de la aeronave. Asimismo, reconoció en entrevista con el citado medio que el vuelo fue retrasado por un problema en la pista que pudo haberse generado tras las lluvias de la semana pasada.

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