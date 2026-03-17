Aeropuerto de Pilar ya opera vuelos internacionales a requerimiento y apunta a su ampliación

El aeropuerto Carlos Miguel Jiménez, de Pilar, registró en la tarde de este martes la operación de un vuelo internacional, bajo la modalidad “a requerimiento”, consolidando su habilitación para este tipo de servicios desde agosto de 2023.

La aeronave, un Beechcraft King Air bimotor con matrícula N1110K, arribó desde la ciudad de Posadas, Argentina, trasladando a un grupo de empresarios que mantuvieron reuniones con sus pares locales.

Tras el encuentro, el avión despegó bajo una intensa lluvia con destino a Asunción, desde donde continuaría viaje hacia los Estados Unidos.

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El administrador del aeropuerto, Jorge Acosta, destacó que la terminal cuenta con la habilitación de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) para operar vuelos internacionales a requerimiento, lo que permite atender este tipo de servicios ejecutivos. Asimismo, detalló que la aeronave utilizada tiene capacidad para nueve pasajeros.

Para esta operación, se desplegó el protocolo correspondiente con la presencia de funcionarios de Migraciones, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), garantizando el cumplimiento de los controles establecidos.

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Acosta subrayó que el aeropuerto dispone de condiciones de seguridad adecuadas, incluyendo sistemas de vigilancia y equipamiento en la torre de control, además de aranceles definidos tanto para el estacionamiento como para operaciones internacionales, conforme a la normativa vigente.

Proyección de crecimiento

En paralelo, el administrador informó que se encuentra en marcha un proyecto de ampliación de la pista de aterrizaje.

Actualmente, el aeropuerto opera con una pista de 1.500 metros de largo por 18 metros de ancho, pero el objetivo inicial es alcanzar los 1.800 metros, con proyección a extenderla hasta 2.000 metros de largo y 30 metros de ancho.

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Con estas mejoras, la terminal estaría en condiciones de recibir aeronaves de mayor porte, como un Airbus A320, aunque su operación dependerá de la demanda en la región.

Finalmente, Acosta adelantó que los trabajos de reparación de la pista se realizan por etapas, pero que en una fase posterior será necesario cerrar la terminal aérea por aproximadamente un mes para completar las obras, que incluyen la restauración del pavimento de hormigón y el sellado de juntas de dilatación.