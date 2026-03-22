Temporal azota Pilar y deja daños en viviendas y sede policial

El temporal comenzó en horas de la tarde del sábado con intensas ráfagas de viento que afectaron principalmente a varias familias de Pilar, donde se reportaron viviendas destechadas y daños materiales de consideración.

Durante la madrugada de este domingo, el fenómeno climático continuó con abundante lluvia acompañada de descargas eléctricas.

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Caída de un rayo

Uno de los hechos más relevantes se registró en la Comisaría Primera del barrio Loma Clavel, donde la caída de un rayo habría ocasionado la quema del medidor de la ANDE y afectado las instalaciones eléctricas, dejando fuera de servicio equipos como aire acondicionado y heladeras.

Las precipitaciones se extendieron durante gran parte del día, cesando recién cerca de las 14:00, según reportes locales.

Registros pluviométricos

En cuanto a los registros pluviométricos, varios distritos del departamento presentaron acumulados significativos, lo que genera alivio para el sector agropecuario.

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Entre los principales registros se destacan: Cerrito (115 mm), Tacuruty (110 mm), Tacuaras (105 mm), Desmochados (100 mm), Villalbín (85 mm) y Medina (80 mm).

Otros puntos también reportaron importantes niveles de lluvia como Isla Umbú (65 mm), Ita Corá (60 mm), Cruce Estero Cambá (60 mm), Mayor Martínez (55 mm) y Santa Catalina (53 mm), entre otros.

En contraste, localidades como Alberdi (6 mm), Villa Oliva (9 mm) y Lagunaita (10 mm) registraron niveles más bajos, mientras que en Yvypohyi no se reportaron precipitaciones.

Si bien el temporal causó daños materiales y preocupación en la población, las lluvias son consideradas beneficiosas para la producción agrícola y ganadera en la región, que venía siendo afectada por la falta de agua en semanas anteriores.