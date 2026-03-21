Pilar: familias quedaron en situación crítica tras fuerte tormenta y autoridades prometen asistencia

Un fuerte viento que azotó la ciudad de Pilar cerca de las 16:00 de este sábado causó severos daños materiales en varias viviendas, siendo el barrio Colinas de Pilar uno de los sectores más afectados por el fenómeno climático.

Entre los casos más críticos se encuentra el de Sandra Pineda, cuya vivienda sufrió el destechamiento total, quedando completamente expuesta a la intemperie y sin suministro de energía eléctrica. La situación reviste especial urgencia debido a que su hijo requiere mantener insulina refrigerada.

Otro de los damnificados es Francisco Gómez, quien también reportó la pérdida total del techo de su vivienda a consecuencia del temporal.

Ante la emergencia, vecinos de la zona realizaron un llamado urgente a las autoridades solicitando asistencia inmediata, principalmente para las familias más vulnerables.

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Activan protocolos de emergencia

El gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Forneron (ANR) informó que ya se activaron los protocolos de respuesta a través de la Secretaría de Acción Social.

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“Activamos el protocolo de ayuda para proveer los materiales necesarios para la reconstrucción de los techos mediante nuestro equipo de acción social”, expresó.

Por su parte, la Municipalidad de Pilar desplegó funcionarios para realizar el relevamiento de datos y coordinar la asistencia a los afectados.

Asimismo, habilitó el número del Centro de Atención Ciudadana (0975 635 041) para canalizar pedidos de ayuda y reportes de daños.

Las autoridades continúan evaluando el alcance total de los perjuicios ocasionados por el temporal.