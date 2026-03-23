Caacupé: exitosa jornada de tamizaje para 100 cirugías gratuitas de cataratas

Decenas de personas acudieron al Hospital Regional de Caacupé el domingo 22 de marzo para someterse a evaluaciones oftalmológicas, paso fundamental para acceder a las intervenciones quirúrgicas.

Durante la jornada, el equipo médico realizó controles y diagnósticos a fin de determinar qué pacientes reúnen las condiciones necesarias para la cirugía, priorizando los casos más urgentes.

El doctor Hugo Cañete, director del Hospital Regional de Caacupé, destacó la masiva participación y señaló que esta iniciativa representa una oportunidad clave para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, considerando que las cataratas constituyen una de las principales causas de pérdida de visión, especialmente en adultos mayores.

Tras esta etapa de evaluación, se prevé la selección de los pacientes que accederán a las cirugías gratuitas, en el marco de esta campaña de impacto social en la región, que cuenta con el apoyo de la Sociedad Paraguaya de Oftalmología.

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Pacientes priorizados

Este tipo de campañas apunta a mejorar la calidad de vida de los pacientes, con énfasis en aquellos en situación de mayor vulnerabilidad y con limitaciones económicas, quienes encuentran en este programa una posibilidad concreta de recuperar la visión.

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Desde la organización adelantaron que una nueva convocatoria está prevista para el 1 y 2 de mayo, fechas en las que continuarán las cirugías como parte de este programa de asistencia médica.

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