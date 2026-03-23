Concepción: preparan Semana Santa a lo Yma en la parroquia San Antonio

El programa presentado por el cura párroco, Fernando Florentín, indica que todo iniciará este jueves 26 de Marzo a las 18:00 con la denominada “gran maratón de confesiones”. Se pretende que los fieles se acerquen al sacramento de la reconciliación, estarán confesando los sacerdotes de todas las parroquias ubicadas en la capital del primer departamento y que conforman el Decanato 1, de la diócesis de la Santísima Concepción.

El viernes 27 se tendrá la celebración eucarística en honor a la Virgen María y la posterior procesión de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, acompañada por faroles y candiles. El recorrido estará siendo animado por los estacioneros del barrio San Antonio.

En tanto que el sábado 28 continúa la preparación para la Semana Santa, a las 19:00 se harán las confesiones y el rezo de la coronilla de la Divina Misericordia. Luego, a las 19:30, la misa por los enfermos, la adoración al santísimo y el sacramento de la unción de los enfermos.

Semana Santa<b> </b>

El Domingo de Ramos, 29 de Marzo, a las 6:45, la concentración de todos los fieles será frente al mirador del barrio San Antonio, ubicado en el muro de contención. Después, se hará la bendición de los ramos y la procesión de la imagen del Señor de las Palmas hasta el templo parroquial, que estará animada por una banda de músicos. A las 7:30 se tendrá la celebración eucarística.

Las actividades continuarán el Lunes Santo; a las 19:30 se oficiará la misa por los difuntos y la bendición del Kurusu paño.

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El Martes Santo se prevé la realización del vía crucis parroquial con la imagen de Cristo Crucificado y la Virgen de los Dolores. Durante el recorrido por las principales calles del barrio, los estacioneros de San Antonio animarán esta actividad.

También se prevé la representación de la Pasión de Cristo a cargo de los alumnos del Colegio San Antonio y la Pastoral Juvenil de la parroquia.

La agenda señala para el miércoles santo, a las 21:30 el tradicional oficio de tinieblas, acompañado por una presentación artística y una ponencia sobre la religiosidad cultural paraguaya, a cargo del profesor Ramón Giménez Larrea.

El Jueves Santo a las 15:30 se oficiará la misa de la Cena del Señor y lavatorio de los pies en el hogar de Ancianos Monseñor Emilio Sosa Gaona. A las 19:00 iniciará la Vigilia Juvenil y a las 20:00 en el templo parroquial la celebración eucarística de la Cena del Señor. Además del lavatorio de los pies a los ancianos y enfermos de la comunidad parroquial, luego la procesión del Santísimo Sacramento.

Según el calendario de actividades, el Viernes Santo a las 12:00 se recordará la crucifixión del Señor, a las 14:30 se hará la lectura de las 7 palabras pronunciadas por Jesús en la cruz.

A las 15:00 la celebración de la Pasión del Señor y después el tradicional Tupaitû. Mientras que a las 18:00 se tiene prevista la visita a las 7 iglesias.

Sábado y domingo<b> </b>

La jornada del sábado de Gloria inicia a las 5:30 con la concentración de todos los fieles en el templo parroquial. Posteriormente se hará la procesión de la Virgen de los Dolores hasta el camposanto y responso por los difuntos.

Ese mismo día a las 20:00 se inicia la Vigilia Pascual, la liturgia de la luz, de la Palabra, del Agua y de la Eucaristía, además de hará el bautismo comunițario. Al término de la misa, se prevé el tradicional Tupãsy Ñuguaiti, con el repique de campanas y lanzamiento de bombas.

La primera misa del domingo de pascua será a las 5:00, al término se tendrá el desayuno comunitario. A las 8:00 iniciará la misa de Precepto -obligación católica de participar en misa-, con la participación de los centros catequísticos, comunidades y sectores dependientes de la parroquia.