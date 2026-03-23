Cuestionan avance de PTAR sin nueva licencia ambiental

Luego de un mes de la suspensión de las obras de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), en el barrio Villa Aeropuerto de la ciudad de Pilar, el rechazo de un grupo de pobladores se mantiene latente. Ahora suma nuevos cuestionamientos por el inminente vencimiento de la licencia ambiental vigente y la falta de un nuevo estudio ajustado a la ubicación actual del proyecto.

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Karen Quintana, portavoz de los vecinos del barrio Villa Aeropuerto, explicó que reiteraron la preocupación de la comunidad en una nueva nota presentada a la Municipalidad de Pilar. En el escrito, advierten que la licencia ambiental correspondiente a las fases A y B del proyecto de la Costanera de Pilar vence en abril, y que esta fue otorgada considerando una ubicación distinta de la planta, inicialmente prevista a orillas del río Paraguay.

En ese sentido, solicitan que se exija al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental y la tramitación de una nueva licencia ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), atendiendo al cambio de emplazamiento del proyecto.

Asimismo, los pobladores pidieron que se mantenga la suspensión de las obras hasta que se evalúe formalmente una alternativa de ubicación propuesta por la comunidad, argumentando que no corresponde avanzar con base en estudios vinculados a un sitio anterior.

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Por su parte, la Municipalidad de Pilar informó a través de sus redes sociales que el pasado 20 de marzo recibió una respuesta complementaria del MOPC al pedido de informes realizado en el marco de la Resolución N° 242/2026, que dispuso la suspensión temporal de las obras hasta contar con documentaciones técnicas, ambientales y sociales.

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En su publicación, la comuna compartió los informes remitidos por la cartera estatal y menciona que busca brindar mayor transparencia sobre el proyecto. Además, indicó que, junto con documentos previos y la Resolución N° 1457/2026 de la Junta Municipal, se configura un nuevo escenario que permitiría avanzar con la obra, sujeto al cumplimiento de condiciones.

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Entre los puntos señalados, se destaca la reubicación de la planta aproximadamente 210 metros de la vivienda más cercana, lo que, según el municipio, representa una mejora respecto al planteamiento inicial.

No obstante, el proceso continúa sin definiciones concretas, en medio de reclamos ciudadanos que insisten en la necesidad de regularizar la situación ambiental del proyecto antes de cualquier reanudación de los trabajos.