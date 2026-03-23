Ruta Arroyos y Esteros–Tobatí: MOPC anunció obra sin determinar fecha de inicio

Los trabajos de mantenimiento desde el kilómetro 53 de la ruta que une Arroyos y Esteros con Tobatí se limitaron a reparaciones provisorias, que no lograron mejorar de manera significativa la transitabilidad de la vía. Esto provocó demoras y gastos adicionales para quienes dependen de la ruta a diario.

Según informó Daniel Coronel, tras un proceso de licitación en el que participaron 11 oferentes, se adjudicó a la empresa Proel Ingeniería los trabajos de mejoramiento de la ruta, con un presupuesto de G. 63.937 millones. Se estima que beneficiará a unas 55.000 personas del departamento.

Sin embargo, hasta el momento no se han iniciado trabajos concretos en la ruta. Según el funcionario del MOPC, la empresa adjudicataria se encuentra en la etapa de planificación y preparación de la obra, sin intervenciones visibles en los tramos más deteriorados.

Daniel Coronel enfatizó que la institución informará sobre los avances y los plazos de ejecución a medida que se desarrollen los trabajos. Mientras tanto, vecinos y productores siguen esperando que la promesa de mejora se traduzca en acción concreta.

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Promesas a reiterados reclamos

La ruta que une Arroyos y Esteros con Tobatí es conocida por su mal estado y por los graves inconvenientes que genera a los usuarios. Durante años, vecinos, productores y transportistas denunciaron la existencia de baches profundos, desniveles y falta de mantenimiento constante, lo que hace que circular por este tramo sea peligroso y lento.

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En varias zonas, el pavimento está completamente levantado o desgastado, mientras que el drenaje deficiente provoca anegamientos con cada lluvia, bloqueando el tránsito y dañando los vehículos. La ausencia de señalización de seguridad agrava los riesgos, especialmente para transportes de carga y colectivos que trasladan pasajeros.

Los antecedentes muestran que, a pesar de los anuncios oficiales de reparación y de los reiterados pedidos de la población ante la necesidad urgente de un arreglo, la ruta sigue olvidada, reflejando años de promesas incumplidas y un abandono evidente que afecta la vida diaria de la comunidad.

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