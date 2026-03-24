Huertas escolares enfocadas en jóvenes avanzan en Arroyos y Esteros

La presentación se realizó ayer en el Hotel Don Nenito, donde también se concretó la firma del acuerdo institucional correspondiente al periodo 2026. La iniciativa formó parte del Programa Comunidad Emprendedora y fue impulsada por Vanguardia Agronegocios, con el acompañamiento de la Fundación Moisés Bertoni, el Ministerio de Educación y Ciencias, la Gobernación de Cordillera y la Municipalidad local.

Luisa Abbate, directora del Programa Comunidad Emprendedora, resaltó que desde su inicio en 2024, el proyecto fue creciendo de manera sostenida.

Indicó que en su etapa inicial se desarrolló como experiencia piloto en una escuela del distrito, involucrando a estudiantes y sus familias en la creación de una huerta orgánica. Posteriormente, en 2025, se amplió mediante la capacitación de docentes y facilitadores, alcanzando a miles de participantes.

“Hoy en esta nueva fase, la propuesta puso el foco en alumnos del séptimo al noveno grado, con orientación hacia la iniciación profesional agropecuaria. Las actividades ya se desarrollaron desde marzo en seis instituciones educativas”, explicó.

Abbate destacó que el objetivo es que los jóvenes adquirieran conocimientos en producción agroecológica, además de fortalecer habilidades como el trabajo en equipo y el liderazgo. Asimismo, se buscó incentivar el arraigo y generar oportunidades de emprendimiento dentro del entorno familiar y comunitario.

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En total, se previó alcanzar unas 1.500 plazas de formación, incluyendo becas para estudiantes de colegios técnicos y otras destinadas a escuelas que forman parte del fortalecimiento del programa.

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¿Qué instituciones fueron beneficiadas?

Las instituciones beneficiadas fueron el Colegio y Escuela Básica Virgen del Carmen, las escuelas Berta Zaldívar, Ramón I. Cardozo, Petronita Espínola, Cnel. Juan Ramón Escobar y San Isidro.

Referentes del proyecto resaltaron que las huertas escolares no solo permitieron aprender haciendo, sino que también promovieron valores como el cuidado del ambiente y la producción sostenible.

La iniciativa se sostuvo mediante el trabajo conjunto entre entidades públicas, privadas y la comunidad, apostando a la formación de jóvenes con herramientas para su desarrollo y el de su entorno.

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