Plan Cóndor: 30 fosas siguen cerradas en Paraguay por falta de presupuesto

A 50 años del golpe militar en Argentina que dio inicio a una de las épocas más oscuras de la región, el Paraguay sigue teniendo una deuda con su historia y con las familias que aún buscan a sus seres queridos.

Rogelio Goiburú, director de Reparación y Memoria Histórica del Ministerio de Justicia, subrayó que actualmente se trabaja sin presupuesto del Estado, dependiendo casi exclusivamente de la voluntad y de fondos externos.

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Según Goiburú, mientras en otras partes del mundo equipos de 30 a 40 personas se dedican exclusivamente a la reparación y memoria, en Paraguay son apenas dos personas las que intentan reconstruir lo que pasó durante la dictadura.

Más de 130 compatriotas son buscados tras el Plan Cóndor

Se estima que más de 130 paraguayos fueron secuestrados y desaparecidos en Argentina tras el golpe del 24 de marzo de 1976. Estos crímenes no fueron aislados, sino que formaron parte del “Operativo Cóndor”, un plan criminal sistemático donde las dictaduras de la región se asociaron para perseguir, torturar y desaparecer personas.

Hasta la fecha, gracias al trabajo conjunto con el equipo argentino de Antropología Forense, se logró identificar a 14 compatriotas en Argentina. En suelo paraguayo, se identificaron otros cuatro cuerpos, entre ellos una ciudadana italiana y un argentino, todos víctimas de este pacto de terror transnacional.

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En total, solo 18 familias han podido recuperar los restos de sus parientes para darles una sepultura digna.

Excavaciones frenadas por la desidia

El director denunció que la falta de dinero es el principal impedimento en la reconstrucción de la memoria. “Vamos dando pequeños pasos, pero seguimos avanzando a pulmón”, lamentó.

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Actualmente son al menos 30 los sitios identificados donde se sospecha que hay restos óseos, pero la iniciativa está congelada porque no hay fondos para movilizar los equipos.

Estos lugares están ubicados principalmente en los alrededores de Asunción. “Ahora, por fin, tenemos recursos porque las Naciones Unidas nos va a proveer para poder excavar en esos lugares identificados”, explicó Goiburú.