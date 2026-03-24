Vecinos de Concepción amenazan con quemar un puente de madera por falta de reparación

Actualmente es casi imposible cruzar hasta caminando este puente que fue construido hace unos 15 años, dijo Luisa Luna, cuya casa se encuentra en la cabecera del puente que da al barrio Redención. Recordó que en el año 2025 personas que no se habían identificado, les mencionó que posiblemente, si “tenían suerte”, iban a tener un nuevo puente.

“Realizaron las mediciones, pero nunca más aparecieron. Ahora que empieza la campaña política ojalá que no solo nos visiten, queremos un puente nuevo y que sea de hormigón”, señaló.

En otro momento informó que en el lugar ya se han registrado varias caídas de motociclistas y que vehículos como autos, camionetas y camiones ya no pueden pasar por el lugar. Incluso carros a tracción animal.

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Por su parte Ramona López, pobladora del barrio San Roque, mencionó que si en dos semanas no se tiene avances en la reparación o construcción de un nuevo puente, quemarán el actual. Aseguró que esa acción la tomarán porque es un peligro cruzar sobre los tablones de madera.

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Peligro constante<b> </b>

El puente es utilizado diariamente por numerosas personas. La pasarela tiene la base dañada, las enormes maderas deben ser cambiadas, mencionaron los vecinos.

Mientras que en la parte superior faltan algunos tablones y otros ya no están bien sujetados.