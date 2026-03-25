Asunción: Preparan aprobación “exprés” de balance de Nenecho y Bello, advierten

El concejal de Asunción Humberto Blasco (PLRA) advirtió la intención del oficialismo cartista de otorgar en la Junta Municipal un trámite “exprés” al balance general 2025. Este informe técnico abarca la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) hasta agosto, además del periodo de intervención de su administración, que estuvo a cargo de Carlos Pereira; y los primeros meses del actual intendente, Luis Bello (ANR- cartista).

Hugo Martínez, director de Administración y Finanzas de la comuna, confirmó que el documento legal sería presentado recién al límite del plazo legal, fijado para el 31 de marzo. Blasco criticó que esta demora dejaría a los ediles con un margen temporal ínfimo para auditar las cuentas y detectar posibles irregularidades administrativas.

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“El último plazo es el próximo miércoles y después ya nos viene encima la Semana Santa”, manifestó Blasco a ABC, antes de la sesión ordinaria de hoy. Lamentó que los plazos burocráticos de la Presidencia de la Junta Municipal y el traslado del balance a comisiones limiten todavía más el tiempo de análisis. “Nos va a comprimir bastante el tiempo por este feriado que se interpone”, aseguró el edil, quien busca evitar un estudio superficial del balance.

La preocupación del concejal no es casual, ya que la Junta Municipal dispone de apenas 30 días corridos para expedirse sobre el balance de la gestión del año anterior. Si los concejales no logran un dictamen en ese periodo, el informe quedará aprobado de manera automática.

Antecedentes

La práctica del oscurantismo financiero en la Municipalidad no es nueva. En 2024 y 2025, una mayoría conformada por ediles colorados -entre ellos el actual intendente Bello- y aliados en la oposición, aprobó los balances de “Nenecho” de los años 2023 y 2024. Para entonces, ABC ya había denunciado el desvío del dinero producto de los bonos G8, emitidos para la ejecución de obras de desagüe pluvial.

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El informe final del interventor de la gestión de Nenecho, Carlos Pereira, documentó que, mediante “terribles prácticas ilegales”, se desviaron más de G. 512.000 millones desde las cuentas de los bonos que eran para obras. El dinero se usó en gastos corrientes, en su mayoría, salarios.

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Luego de 60 días de intervención, Pereira expresó en su informe que el “uso del dinero público destinado a la construcción de infraestructura” en “otros gastos no relacionados” no solo hace responsables de tal “infidelidad e ilegalidad” al exintendente, sino también a quienes “consintieron o no impidieron” tales prácticas, como los concejales.

Nenecho renunció en agosto pasado, ante la inminencia de su destitución y ante la presentación del informe del interventor. Una mayoría colorada, con su aval, eligió a Bello para sucederlo. El exintendente enfrenta el menos 8 causas penales contra su gestión, incluida una acusación por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”.

El balance general 2025 debe comprender entonces cómo funcionó la Municipalidad de Asunción en tres periodos: la gestión de “Nenecho” Rodríguez hasta junio, la del interventor hasta agosto, y la de Bello desde el octavo mes hasta diciembre del año pasado.