Cuatro destinos con hospedaje incluido en Amambay para visitar en Semana Santa

La Semana Santa que se aproxima es una ocasión propicia para el reencuentro familiar, y una forma ideal de aprovechar esos días es a través del Turismo interno. Una de las propuestas es disfrutar de sitios que combinan un ambiente cómodo y acogedor con planes de esparcimiento, aventura y contacto con la naturaleza.

En Amambay, estos son cuatro destinos ideales para visitar: La Cabaña del Refugio, Chacurrú Ecoturismo, Quinta Gasory y Cabaña Lago Tupí.

En Pedro Juan Caballero

La Cabaña del Refugio es un sitio de alojamiento que se presenta como una opción ideal para una escapada donde el confort, la comodidad y la privacidad se conectan de manera perfecta. Está ubicada a cinco minutos del centro de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Durante la Semana Santa, el lugar ofrece alojamiento a un costo de G. 400.000 por persona.

Chacurrú Ecoturismo

Un verdadero emblema del turismo en Amambay es, sin dudas, Chacurrú Ecoturismo, ubicado a 15 kilómetros del centro de Pedro Juan Caballero, camino a la colonia Fortuna Guazú. Se trata de una eco posada turística rodeada de belleza natural.

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Ofrece alojamiento a un costo de G. 150.000 por persona, además de un espacio de esparcimiento, área de camping y un circuito de arborismo que incluye seis puentes colgantes, senderismo hasta el mirador, tirolesa y rappel. También brinda la posibilidad de disfrutar de dos saltos naturales ubicados dentro del predio.

A orillas del río Aquidabán

Otra propuesta que emerge desde Amambay es Quinta Gasory, ubicada en la zona de Cerro Corá, a unos 50 kilómetros de Pedro Juan Caballero, sobre la Ruta PY05.

En el lugar se pueden apreciar dos grandes atractivos naturales: el cerro Sarambí y el río Aquidabán. El sitio ofrece áreas de recreación y aventura, además de alojamiento.

Para Semana Santa anuncian una promoción desde Jueves Santo hasta Domingo de Pascua: las suites para cuatro personas tendrán un costo de G. 1.000.000, y de G. 1.200.000 si es para cinco personas. De esta manera, se constituye en un destino ideal para familias.

Un paraíso

La Cabaña Lago Tupí, ubicada en el callejón Santa Rosa de la ciudad de Zanja Pytã, a unos 15 kilómetros de Pedro Juan Caballero, se viene consolidando como uno de los destinos preferidos para quienes buscan un ambiente acogedor en contacto con la naturaleza.

Cuenta con alojamientos en cabañas, tráilers, una casa rodante, una casa del árbol y espacios para acampar, entre otras propuestas. El costo varía según la opción elegida, desde G. 300.000 por pareja.

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Otro plan se trata del acceso al lago y la cascada, además de arborismo para un contacto pleno con la naturaleza a precios accesibles.