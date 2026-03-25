Santaní: inician ferias “Semana Santa Ra´arovo” con productos de la agricultura familiar

Las organizaciones que forman parte del programa de trabajo son la Asociación de Feriantes Okaragua Rembiapo, Asociación Nueva Esperanza, Comité Virgen de Fátima y la Asociación de Mujeres Emprendedoras Rurales Itapeguy Poty. Los grupos participantes provienen de las diferentes comunidades de la parte rural del distrito de Santaní.

La apertura de las extensas actividades preparadas para esta Semana Santa, que se dio inicio esta mañana, estuvo a cargo de la Asociación de Feriantes Okaragua Rembiapo, realizada en su local propio, ubicado en el barrio Monte Alto de esta ciudad, que también tiene previstas otras dos exposiciones para este sábado y el Miércoles Santo.

Asimismo, para este viernes y el lunes 30 le corresponde a la Asociación de Feriantes Nueva Esperanza, que estará instalada al costado de la plaza Mariscal López. Mientras que para el martes 31 le corresponde a la Asociación de Mujeres Emprendedoras Rurales Itapeguy Poty y el Comité Virgen de Fátima, frente a la oficina de la Dirección de Extensión Agraria (Deag) de la zona sur.

No hay aumento de precios

Con relación al costo de los productos que tradicionalmente se utilizan en la Semana Santa, la presidenta de la Asociación de Feriantes Okaragua Rembiapo, Aida Villalba, manifestó que la información más importante para los compradores es que los precios no van a tener ningún aumento durante este tiempo, con el objetivo de que toda la familia pueda tener la posibilidad de comprar los ingredientes necesarios para la preparación de los platos tradicionales, señaló.

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La dirigente y miembro de la asociación aseveró que los feriantes estarán esperando en sus respectivos puntos de venta a los clientes de Santaní y ciudades aledañas para la compra de los productos que ofrecen para los días santos.

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“La gente puede encontrar todo tipo de productos frescos y derivados con precios muy accesibles. El almidón, por ejemplo, está a 15 mil guaraníes el kilo, la harina de maíz a 12 mil, la grasa de chancho a 28 mil y el queso Paraguay a 35 mil, la carne de cerdo a 33 mil, carne de cabra y oveja a 35 mil, entre otros rubros que los clientes pueden conseguir por muy poco dinero para su Semana Santa”, enfatizó la feriante.

Acompañamiento

Con respecto al acompañamiento del Ministerio de Agricultura y Ganadería, comentó que para la elaboración del programa de actividades están recibiendo la asistencia de los técnicos y responsables de la Dirección de Extensión Agraria (Deag) de la oficina regional de la parte sur, con quienes vienen trabajando desde hace varios años, expresó.