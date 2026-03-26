Apuesta a la yerba mate para reforestar y generar ingresos en San Pedro

En el distrito de Nueva Germania, conocido como la “capital de la yerba mate”, la producción del rubro se mantiene vigente aunque en menor escala. La zona, ubicada entre Santa Rosa del Aguaray y Tacuatí, concentra gran parte del cultivo tradicional, heredado de los colonos alemanes que iniciaron esta actividad.

La yerba mate paraguaya es uno de los pilares de la economía nacional. Paraguay se posiciona entre los principales exportadores, con un crecimiento del 16% en las exportaciones el último año y presencia en mercados de Asia, Oriente Medio, Europa y América.

Actualmente, el país cuenta con unos 13.000 productores que cultivan más de 33.000 hectáreas en distintos departamentos. El rubro genera empleo, dinamiza la economía rural y abre nuevas oportunidades de industrialización.

Desde el sector privado, el establecimiento La Blanca S.A., ubicado en San Pedro de Ycuamandyyú, impulsa un vivero forestal que combina producción con reforestación. El proyecto inició con 12 hectáreas y prevé alcanzar 30 hectáreas este año, llegando a unas 180.000 plantas, con proyección de 450.000 en tres años.

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El responsable del emprendimiento, el doctor Silfrido Baumgarten, junto al técnico Roberto Noguera, destaca que el cultivo de yerba mate se desarrolla en asociación con áreas boscosas, lo que permite recuperar montes y generar ingresos sostenibles. La primera cosecha está prevista entre dos y tres años.

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En la zona, las familias productoras cuentan con pequeñas parcelas, que van desde una hasta cinco hectáreas. La producción es comercializada principalmente en San Pedro de Ycuamandyyú, aunque el procesamiento es limitado, lo que plantea el desafío de crecer en la producción y en la industrializar el rubro en el propio departamento.

La iniciativa busca reactivar el crecimiento del cultivo, fortalecer la economía local y posicionar nuevamente a San Pedro como un referente en la producción de yerba mate, combinando sostenibilidad ambiental con desarrollo productivo.