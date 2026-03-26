Bogarín desafía “designación” y a HC y pretende volver al Consejo de Magistratura

En un mensaje, en su red social, Jorge Bogarín Alfonso no solo anuncia su candidatura para un cargo por el que había declinado pugnar por la reelección, sino que avisa que lo hará por otro movimiento que no está relacioando con el cartismo.

“Me candidato, basta de ida y vueltas, acá lo importante es lo que se viene; tenemos la experiencia, tenemos el equipo, gracias familia de Es Nuestro Momento, pero sobre todas la cosas queremos seguir marcando la diferencia, como lo venimos haciendo hace un tiempo”, dice su mensaje.

Añade: “Damos un paso adelante porque se que Podemos más, ustedes me conocen y saben de mi compromiso, tenemos desafios, pero sé que cuando nos unimos PODEMOS”,

De esta forma Jorge Bogarín anuncia que se candidatará por un movimiento que llevará la denominación Podemos.

Coparon instituciones

Bogarín es señalado como el líder del movimiento Es Nuestro Momento que con el apoyo del cartismo lo llevó no solo como representante de los abogados ante el Consejo de la Magistratura sino también al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, donde incluso llegó a ser presidente.

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El movimiento Es Nuestro Momento que proviene de Derecho UNA logró posicionar con el apoyo del gobierno de Santiago Peña a Gerardo Bobadilla como presidente del Consejo de la Magistratura; a Marco Aurelio González, como procurador general de la República primero y luego como miembro del directorio del Banco Central del Paraguay.

Además González, en una situación de dudosa legalidad es vicedecano de Derecho UNA. Su hermano José González fue asesor jurídico de IPS, cargo al que tuvo que renunciar recientemente.

Le bajaron el pulgar

Bogarín pretendía con este movimiento volver al ruedo, luego que la fiscalía cierre dos causas en su contra y candidatarse para la próxima elección de representante de los abogados a realizarse entre Agosto y Noviembre de este año.

Sin embargo, el cartismo habría bajado el pulgar a Bogarin, por lo que el movimiento Es Nuestro Momento apoyaría a Bobadilla para su reelección.

De ahí que Bogarín en un mensaje desafiante habla de que se va a lanzar y sugiere que el nombre del movimiento se denominará Podemos.

Jorge Bogarín Alfonso fue declarado significativamente corrupto por el gobierno de los Estados Unidos el 23 de marzo de 2023. Eso le valió la cancelación de su visa, sanción que se extendió a miembros de su familia, entre ellos la jueza en lo civil Karn González.

Bogarín se vio obligado a renunciar al Jurado de de Enjuicimiento de Magistrados y a abandonar su deseo de pugnar por una reelección como representante de los abogados ante el Consejo de la Magistratura, por sugerencia del cartismo.

El oficialismo le dejó elegir a su reemplazante y Bogarín pidió por Gerardo Bobadilla que luego ganó una de las dos representaciones de los abogados y que ahora incluso ocupa la presidencia del Consejo.

Próximamente ambos pugnarán junto a Enrique Berni por dos lugares en el Consejo de la Magistratura. Solo que esta vez, Bogarín a diferencia de Bobadila y Berni, no tendrá la bendición de HC.