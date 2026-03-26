Editores de Europa y América Latina firman un decálogo estratégico para el futuro del periodismo

El elemento central de los debates en este encuentro fue el uso del español como vínculo común de la comunicación y del periodismo, donde los diferentes referentes del sector de la información pudieron compartir sus reflexiones en torno a la importancia de la lengua como instrumento de cohesión cultural y política, la responsabilidad del periodismo frente a la información y la ética en la era digital. Todo ello llevó a la firma de la Declaración de Alcalá, un decálogo que sirve como hoja de ruta para el presente y futuro de la industria periodística en el ámbito iberoamericano y europeo.

La inauguración de la jornada de cierre corrió a cargo de Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, quien subrayó que “el lenguaje no es un instrumento neutral” y destacó la función democrática del español como vehículo de valores y diversidad cultural. Montero insistió en que el periodismo tiene un rol crucial al decidir cómo se cuentan los hechos y por qué ocurren, reforzando la importancia de un idioma que une a 21 países.

El español como herramienta de poder y cohesión

La primera mesa, “El castellano como espacio común: lengua, poder cultural y soberanía informativa en el eje Europa-América Latina”, contó con las intervenciones de Miguel Ángel Oliver, presidente de EFE (agencia de noticias española), Ernesto Cortés, editor general de EL TIEMPO (Colombia), y Carlos Roberts, prosecretario general de redacción del Diario La Nación (Argentina), moderados por Alberto Barciela, director del Congreso de Editores.

Oliver defendió el español como un instrumento de empoderamiento y comunicación, subrayando que el idioma es un vehículo real del poder cultural y político. Por su parte, Cortés destacó la necesidad de proteger la lengua frente a la expansión de la Inteligencia Artificial y la crisis de la industria periodística, subrayando que es esencial sentar bases sólidas para que las nuevas generaciones valoren y preserven el español. Roberts añadió que el español constituye una infraestructura de comunicación que conecta a ciudadanos y contenidos más allá del ámbito anglófono, fortaleciendo la memoria y la presencia del mundo hispanohablante.

Periodismo de investigación y ética profesional

En el diálogo “Periodismo de investigación, el ejemplo de los Panamá Papers”, participaron Rolando Rodríguez, asesor de investigaciones de La Prensa (Panamá), y Rita Vásquez, directora-secretaria de la junta directiva de Corprensa, del mismo país. Ambos subrayaron la relevancia de la investigación periodística frente a contextos de corrupción y amenazas legales. Rodríguez describió la complejidad del trabajo sobre los Panamá Papers y la importancia de la colaboración interna para proteger a los periodistas.

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Vásquez resaltó la resistencia institucional frente a la persecución y la autocensura, y los asistentes fueron testigos de las declaraciones que compartieron ambos, y cómo, a pesar de las consecuencias negativas para el medio y para los trabajadores del mismo, siguen defendiendo y promoviendo el periodismo de investigación, pues, como declaró Rolando “si algo hay que lamentar en el periodismo, es la desaparición de los departamentos de investigación”.

Desafíos del periodismo internacional en contextos de conflicto

La mesa “Informar en un mundo en conflicto: geopolítica, poder y responsabilidad del periodismo internacional” reunió a Maciej Stasinski, jefe de la página internacional de la Gazeta Wyborcza de Polonia, Elides Rojas, periodista independiente por parte de Venezuela y Roberto Da Rin, jefe internacional del medio italiano Il Sole 24 Ore, moderados por Antonio San José, socio de Grupo Kreab España.

Los participantes abordaron la pérdida de influencia del periodismo frente a las grandes plataformas y la “infosfera”, la concentración de poder informativo y la necesidad de un periodismo responsable, contextualizado y comprometido con la verdad.

Rojas enfatizó la defensa de la independencia de los medios en regímenes autoritarios, ofreciendo una radiografía de la censura y la autocensura en Venezuela, mientras Stasinski destacó el desafío de mantener la democracia en un entorno de información diluida y fragmentada, donde subrayó que el control de las grandes plataformas sobre la distribución de información debilita la capacidad de los medios para influir en la opinión pública. Da Rin, por su parte compartió la importancia de un periodismo transversal y contextualizado, frente a la presión de la inmediatez y la búsqueda de audiencia en la era digital.

Inteligencia artificial y periodismo: oportunidades y riesgos

Si bien la inteligencia artificial fue un tema candente en la mayoría de los diálogos de esta jornada, fue en esta mesa donde se profundizó sobre qué significa para los editores el uso de esta herramienta y cómo afrontan esta novedad.

Moderada por Encarna Samitier presidenta de 20 minutos (España), en la conversación intervinieron Fernando Quijano, director del diario La República de Colombia, David Sánchez director de GFK Media (proveedor de datos y análisis) y, por parte de Portugal, Helena Pereira, editora ejecutiva de Público.

Se debatió sobre la adopción masiva de la IA, su impacto en la distribución de contenidos y la transformación digital de las redacciones. Los expertos coincidieron en que, pese a los temores iniciales, la IA puede optimizar procesos de verificación, transcripción y distribución de información, siempre bajo supervisión humana y con criterios de rigor periodístico. Ante esto, Sánchez destacó la adopción masiva de la IA en España, cuyo uso ha pasado del 6% al 56% en un solo año.

Pereira resaltó la importancia de la verificación de fuentes visuales, un ámbito que genera confusión y distribuye noticias falsas ágilmente. Por su parte, Quijano aseguró que las nuevas generaciones de periodistas se han adaptado a estas nuevas herramientas y llevan a cabo por tanto un trabajo mucho más riguroso.

Firma de la Declaración de Alcalá: los compromisos de los editores

La jornada continuó con la presentación y firma de la Declaración de Alcalá, a cargo de Alberto Barciela, director del Congreso, un documento que reunió a los asistentes al congreso y que establece un decálogo estratégico para la edición internacional, que responde a los desafíos actuales del sector.

La declaración subraya la necesidad de que la tecnología sea un medio y no un fin en sí mismo, protege la propiedad intelectual y la soberanía lingüística, reafirma el papel del editor como garante de la información en un momento en el que la proliferación de contenidos automatizados exige reforzar los filtros profesionales y el juicio humano.

Incorpora además compromisos claros con la igualdad, la diversidad y la inclusión, así como con la seguridad de los periodistas, especialmente en contextos de conflicto o persecución, donde la libertad de información se ve más amenazada. Finalmente, reafirma el papel del periodismo como un servicio público esencial, vinculado a la defensa de la paz, la democracia y el derecho de los ciudadanos a recibir información libre, veraz y contrastada.

Con ello, los editores refuerzan su voluntad de cooperación y establecen un marco común para afrontar los desafíos de un ecosistema mediático en transformación.

Diálogo con José Manuel Albares: cooperación iberoamericana y desafíos globales

En el contexto del Congreso, se llevó a cabo un diálogo con José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, acompañado por Martha Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), y Aitor Hernández-Morales, Europe Senior Reporter de POLITICO, moderado por Jesús González, presidente de EditoRed.

Albares destacó la necesidad de construir una voz iberoamericana conjunta que el derecho internacional y la cooperación frente a los conflictos globales y la crisis climática, asegurando que “o escogemos la paz o escogemos la guerra. Somos muchos más los que escogemos el derecho, la paz, la resolución pacífica de conflictos, los que seguimos creyendo en la carta de Naciones Unidas”.

El ministro también advirtió sobre los desafíos de la inteligencia artificial, insistiendo en la necesidad de una regulación multilateral para proteger la democracia, prevenir la desinformación y garantizar que los avances tecnológicos estén al servicio de la ciudadanía, resaltando en este contexto el papel fundamental de los medios libres e independientes.

Fue el broche final de tres días de aprendizaje, largas conversaciones y reflexiones comunes que hicieron un poco más sólido el puente entre Europa y Latinoamérica.