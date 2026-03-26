JEM pide a Derecho UNA informe sobre postulación irregular de una jueza

El oficio firmado por la presidenta del JEM Alicia Pucheta va dirigido al decano de Derecho UNA Carlos González Morel y es en el marco de la investigación preliminar abierta con relación a la jueza Karen González.

“Al respecto, solicita tenga a bien remitir en el plazo de 5 (cinco) días, copias digitalizadas legibles del expediente y/o los antecedentes documentales relacionados a la elección de representantes titular y suplente de las Universidades Nacionales, para el Consejo de la Magistratura, por el periodo 2.025/2.028, realizada el 5 de Julio del 2.025 ” dice el escrito.

El pasado 5 de marzo, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), en forma unánime, inició una investigación preliminar a Karen González, jueza de primera instancia en lo Civil y Comercial del 17° Turno de la Capital. como derivación de su candidatura a un cargo de suplente al Consejo de la Magistratura (CM).

Fue a moción del vicepresidente 2° y ministro de la Corte, César Garay, que tuvo acompañamiento del ministro de la Corte y vicepresidente 1°del órgano,Manuel Ramírez, del senador Mario Varela, el diputado Diego Candia, el consejero Enrique Berni y la presidenta del Jurado,Alicia Pucheta.

La polémica candidatura

La jueza Karen Leticia González Orrego se había candidatado en mayo de 2025 como miembro suplente del Consejo de la Magistratura (CM), en representación de la Facultad de Derecho de las universidades nacionales.

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González Orrego acompañaba al miembro titular del Consejo de la Magistratura, Gustavo Miranda, quien representa a las universidades nacionales y actualmente ejerce la vicepresidencia, incluso llegó a ocupar el cargo de presidente del órgano extrapoder.

EL JEM tomó conocimiento del caso mediante una publicación periodística sobre la candidatura de la magistrada, lo que contraria el artículo 254 de la Constitución Nacional que prohíbe a los magistrados de ejercer otro cargo público o privado, salvo la docencia.

La jueza González presentó renuncia de su candidatura el 3 de julio ante el Tribunal Electoral Independiente (TEI), conformado por decanos de las facultades de Derecho de las universidades nacionales, días antes de las elecciones. De acuerdo con lo que había señalado en un comunicado, a través de su redes sociales la magistrada renunció para “resguardar la institucionalidad de la Facultad de Derecho de la UNA y evitar suspicacias sobre su labor como magistrada”.

Esposa de polémico abogado

La jueza Karen González es esposa de Jorge Bogarín Alfonso quien fue declarado como “significativamente corrupto ” por el gobierno de los Estados Unidos.

Esta designación del gobierno norteamericano del 23 de marzo de 2023. derivó en el retiro de la visa para Bogarín, su esposa y familiares.como miembro el Jurado de Enjuiciamiento de Magisrados, órgano que integraba en representación del consejo de la Magistratura.

Además eso implicó que desista postularse para ser reelecto como representante del gremio de los abogados ante el Consejo de la Magistrata