¡Queremos vivir!: enfermos claman medicamentos y cuestionan “economía de guerra” del Gobierno

Con el grito de “queremos vivir” enfermos crónicos y familiares que integran distintas asociaciones, se congregaron este miércoles para exigir al Gobierno el cumplimiento de los amparos judiciales que les garantice el acceso a los fármacos para continuar con tratamientos que son vitales. Al mismo tiempo, denunciaron el desabastecimiento de medicamentos en el sistema público.

“Medicamentos básicos que son para frenar la crisis de nuestros pacientes hace cinco meses que no estamos teniendo; los amparos judiciales ganados desde octubre no se están cumpliendo”, denunció Vanesa Ramírez, presidenta de la Asociación Paraguaya por la Epilepsia, quien comentó que la situación deriva en el agravamiento de las condiciones de salud de los pacientes e incluso la muerte.

Por su lado, Rochi Fernández, de la Asociación Fibromialgia Paraguay, dijo que “son años de vivir en la frustración y en la mentira”. Señaló que son convocados constantemente a reuniones en las que reciben promesas que nunca se cumplen. “Somos prácticamente invisibles para el Ministerio porque no se toca nada, no se sabe nada”, lamentó.

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La indignación de los pacientes oncológicos

De la movilización también participó la Asociación de pacientes con cáncer de mama y familiares del Hospital Nacional de Itauguá (Apacmafa) quienes dirigieron sus reclamos a la clase política. Su presidenta, María Estela Galeano, calificó de “criminales y asesinos con mayúscula” a los responsables de la falta de suministro de medicamentos.

Galeano se dirigió a la ministra de Salud, María Teresa Barán, a quien acusó de “mentirosa” por decir que la situación estaba subsanada. “Si todo estaba subsanado a ustedes les parece que íbamos a estar acá arriesgando la vida de compañeras; están saliendo su sala de quimioterapia para gritar por su medicamento”, lamentó.

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Exigió que el Estado salde la deuda que mantiene con las empresas farmacéuticas para seguir garantizando la provisión de fármacos.

Preocupación por “economía de guerra”

Vanessa Florentín, presidenta de la Federación Paraguaya de Enfermedades Raras (Fepper) cuestionó el anuncio del ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, sobre la aplicación de la “economía de guerra” y señaló que el temor es que esta política postergue a los pacientes crónicos, cuyas dolencias demandan fármacos de más alto costo para el Estado.

Manifestó la urgencia del pago por los amparos pendientes para que los nuevos sean admitidos. “Hoy el Estado debe responder a su pueblo” dijo y solicitó una mesa de trabajo para la renegociación de lo que se adeuda a las farmacéuticas.

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