“Nuestro corazón ya no les cree”, dicen pacientes con cáncer

Mientras los manuales del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) dictan cuidados de alta calidad para los pacientes con enfermedades catastróficas y patologías raras, la práctica diaria se ha convertido en una “tortura” para miles de pacientes, que denuncian una realidad desesperante en los pasillos hospitalarios.

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La consigna de Salud Pública, de “detección temprana” de los casos para un mejor tratamiento, choca de frente con una burocracia que impone esperas fatales, asegura María Estela Galeano, presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer de Mama y Familiares (Apacmafa) del Hospital Nacional de Itauguá (HNI).

Desde el gremio, reclaman que los diagnósticos llegan tarde. Galeano cuenta que una biopsia tras la sospecha inicial, puede demorar hasta 45 días y, para obtener el “apellido” de la enfermedad, los pacientes deben desembolsar unos G. 2.300.000 en estudios de inmunohistoquímica de forma privada, o resignarse a esperar meses por un resultado en un hospital público que, en muchos casos, nunca llega.

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Galeano indicó que a esto se suman estudios de laboratorios básicos que rondan los G. 1.500.000, costos que no pueden asumir familias que ya han vendido hasta sus pertenencias para sobrevivir.

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Desde Apacmafa denuncian que fármacos esenciales como el Trastuzumab, Anastrozol, Doxorrubicina y Letrozol presentan faltantes críticos y que la interrupción no es solo un problema logístico; es una violación directa a la Ley Nacional del Cáncer Nº 6260/2019, que garantiza atención integral y oportuna.

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“Si te hiciste 10 sesiones de quimioterapia y no hay medicamentos para las siguientes, prácticamente ya no sirve”, explica Galeano, que denuncia la inoperancia administrativa del Ministerio de Salud, a cargo de María Teresa Barán.

Un sistema que se hunde

Desde Apacmafa afirman que la falta de pago del Estado a proveedores farmacéuticos, a quienes debe unos US$ 700 millones, afecta desde el suministro de oxígeno hasta los alimentos básicos en los hospitales. Declaran que este problema que se agrava, choca de frente con unos 7.000 nuevos casos oncológicos anuales y más de 300 muertes por cáncer de mama al año.

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Galeano, quien perdió a su hija de dos años poco antes de comenzar su propia batalla contra el cáncer, es uno de los cientos de rostros de un sector que ya no acepta palabras. “Nosotros, como pacientes oncológicos, ya hemos pasado muchísimas cosas. Nuestro corazón ya no les cree”, sentenció Galeano refiriéndose a las promesas de las autoridades nacionales, como la ministra de Salud, María Teresa Barán. Advierte que el costo final serán vidas que se apagan y niños que quedan sin madres.