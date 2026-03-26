Se registran 40 aspirantes a suboficiales con influenza tras denuncia de madre de estudiante “descuerado” que terminó en UTI

A raíz de un brote masivo de influenza , se realizó una jornada de chequeo médico a los aspirantes a suboficiales del Colegio de Policía Sargento Ayudante José Merlo Saravia, Filial 7 de San Juan Bautista, Misiones.

La atención médica también se dio tras conocerse que uno de los aspirantes fue internado en la terapia intensiva de adultos del Hospital Regional de Paraguarí, con diagnóstico de neumonía grave adquirida en la comunidad y sepsis de foco pulmonar. Según las autoridades, ya se encuentra fuera de peligro.

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El jefe de estudios, Lucas Almada, explicó que “esta atención médica se realizó porque muchos aspirantes presentaron síntomas respiratorios, los cuales ya están con reposo médico en sus domicilios”. Agregó que “los aspirantes que permanecieron en la institución fueron chequeados, y seis más fueron diagnosticados con esta afección; todos ya se encuentran con reposo médico”.

En total, 40 aspirantes presentan problemas respiratorios. Desde el inicio del brote, recibieron atención de los profesionales de la salud del Hospital Regional de San Juan Bautista y están medicados; una vez recuperados, serán reincorporados a la institución, indicó Almada.

Denuncia de “descuereo” bajo lluvia

Hace unos días, la madre de un aspirante, identificado como Adán Uriarte Giménez, denunció supuesto maltrato hacia su hijo. Según relató, el joven fue sometido a un “descuereo” intenso bajo lluvia, pese a encontrarse enfermo y con fiebre alta, lo que derivó en su internación en terapia intensiva del Hospital Regional de Paraguarí.

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La mujer explicó que visitó a su hijo el domingo 15 de marzo y lo encontró con fiebre y sin atención adecuada. Según el aspirante, durante la semana continuó con fiebre alta y notificó a uno de sus instructores, quien le habría dicho que el “descuereo” le haría bien y debía realizarlo sin quejarse.

De acuerdo con la denuncia, la actividad física se realizó bajo lluvia con todos los aspirantes, incluidos aquellos con problemas de salud, lo que habría provocado casos de neumonía. La familia lamentó que, pese a los primeros síntomas, no se les informó hasta que el estado de su hijo se volvió grave.